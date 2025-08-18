Für süße Frühstücksfans: Blaubeermarmelade mit Vanille

Wie sieht für dich das perfekte Frühstück aus? Eine Tasse Kaffee oder Tee und dazu vielleicht ein noch warmes Brötchen mit süßer Blaubeermarmelade? Den Kaffee musst du dir schon selber kochen, aber mit dem passenden Rezept für eine leckere Blaubeermarmelade mit Vanille können wir weiterhelfen.

Blaubeermarmelade mit Vanille aus nur 4 Zutaten

Heidelbeeren schmecken süß und fruchtig und sind so die ideale Frucht für eine leckere Marmelade. Mit echter Vanille verfeinert, wird daraus ein Genießer-Aufstrich für dein Frühstücksbrötchen. Für die Konfitüre brauchst du nur vier Zutaten.

Wasche zuerst die Beeren und lasse sie gut abtropfen. Gib sie dann in einen Topf, füge das Mark einer Vanilleschote, den Gelierzucker sowie den Saft einer Zitrone hinzu und lasse alles unter Rühren aufkochen. Sobald die Masse anfängt zu sprudeln, lässt du die Marmelade für vier Minuten kochen und füllst sie anschließend sofort in die Gläser ab. Verschließe sie und stelle sie zum Abkühlen auf den Kopf.

Damit die Marmelade lange hält und sich sich kein Schimmel bilden kann, ist es wichtig, sie in sterile Gläser abzufüllen. Dafür wäschst du die Gläser und die Deckel gründlich ab und stellst sie danach ohne sie vorher abzutrocknen, für 15 Minuten bei 120 °C Ober- und Unterhitze in den Backofen.

Übrigens, eine gute Methode, um beim Marmeladekochen zu überprüfen, ob der Aufstrich gut ist, ist die Gelierprobe. Gib nach der angegebenen Kochzeit etwas Marmelade auf einen Teller und stelle ihn einige Minuten in den Kühlschrank. Hältst du den Teller schräg und die Marmelade läuft nicht herunter, ist sie gut. Ist die Konsistenz noch flüssig, kochst du sie noch ein paar Minuten weiter.

