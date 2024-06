Kuchen für den Notfall: Dieser Blitzkuchen mit Mandeln macht seinem Namen alle Ehre

Kuchen müssen lecker sein, so viel ist klar. Aber manchmal braucht es etwas mehr als das. Wenn sich spontaner Besuch angekündigt hat oder einen der Kuchenhunger übermannt, muss es ein Kuchen sein, der blitzschnell im Ofen steht und trotzdem richtig gut schmeckt. Na, dann machen wir den Namen doch zum Programm! Blitzkuchen mit Mandeln steht in unter zehn Minuten im Ofen und in knapp einer halben Stunde auf dem Tisch. Heize den Ofen schon mal vor, es geht los!

Blitzkuchen mit Mandeln: Abhilfe für schnellen Kuchenhunger

Ich kenne plötzlichen Kuchenhunger nur zu gut. In einem Moment ist noch alles im Lot, im nächsten fangen die Gedanken an, sich um kaum etwas anderes zu drehen, als um frisch gebackenen Kuchen. Schön, wenn in solchen Momenten Kuchen im Haus ist. Blöd, wenn nicht. Wobei, mit diesem Rezept für Blitzkuchen mit Mandeln ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Denn der braucht nur wenige Minuten, bis er im Ofen steht.

Die Zutaten für Blitzkuchen mit Mandeln sind simpel und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du sie bereits zu Hause hast. Aus Mehl, Backpulver, Sahne, Zucker und Eiern rührst du einen schnellen Teig zusammen. Diesen füllst du in eine beliebige Kuchenform – eine Springform oder ein Kuchenblech funktionieren besonders gut – und bestreut ihn mit gehobelten Mandeln und etwas Zucker. Dann backt der Kuchen im Ofen fröhlich vor sich hin und du kannst schon mal Kaffee kochen oder den Tisch hübsch decken.

Das Beste an dem Blitzkuchen mit Mandeln ist aber, dass du ihn abwandeln kannst, wie du magst. Füge zum Beispiel Kirschen oder Beeren hinzu, um eine fruchtige Version daraus zu machen oder verwandele ihn mit ein paar Schokodrops in einen Blitzkuchen mit Schokolade. Viel Spaß und guten Appetit!

Noch mehr schnelle Kuchenrezepte gefällig? Der SOS-Kuchen eignet sich ebenso gut für überraschenden Besuch. Der Wasserkuchen kommt ganz ohne komplizierte Zutaten aus und die Mengenangaben für den Pfundkuchen könnten einfacher nicht sein. Frohes Backen!