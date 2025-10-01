So cremig und lecker: Blumenkohl-Alfredo-Pasta mit geröstetem Blumenkohl

Lust auf eine cremige Pasta, die so lecker ist, dass du sie immer wieder kochen möchtest? Diese Blumenkohl-Alfredo-Pasta wird dich mit einer samtigen Soße, die Blumenkohl, Parmesan und Ricotta perfekt vereint, verzaubern. Frische Zitrone und Thymian sorgen für das gewisse Etwas und machen dieses Gericht zu einem einmaligen Pasta-Genuss, den du lieben wirst!

Rezept für Blumenkohl-Alfredo-Pasta

Obwohl er oft nicht so behandelt wird, ist Blumenkohl ein echter Star in der Küche. Oder hat das Potenzial dazu, wenn du weißt, wie du ihn richtig und vielseitig zubereiten kannst. Außerdem steckt der unscheinbare weiße Kopf voller gesundheitlicher Vorteile. Blumenkohl versorgt dich mit jeder Menge Vitaminen, besonders Vitamin C, K und B6, die für ein starkes Immunsystem und eine gesunde Haut zuständig sind. Zusätzlich liefert er eine ordentliche Portion Ballaststoffe, die deine Verdauung anregen. Doch das Beste: Blumenkohl hat kaum Kalorien, aber dafür eine Menge an Nährstoffen. Also, greif öfter mal beherzt in der Gemüseabteilung zu!

In unserem Rezept für Blumenkohl-Alfredo-Pasta kommt er gleich auf zwei unterschiedliche Weisen vor. Einmal in der Soße. Und einmal als geröstete Zugabe. Beide Zubereitungen verleihen dem Kohlgemüse einen wunderbaren Geschmack und ergänzen sich in diesem Gericht wunderbar.

Aber warum ist Blumenkohl gerade in Soßen so beliebt? Nun, Blumenkohl hat eine wunderbare Eigenschaft: Er lässt sich besonders gut pürieren und verwandelt sich dabei in eine seidige, cremige Masse. Wenn er gekocht und püriert wird, bekommt er eine angenehme, leicht nussige Note, die perfekt als Grundlage für eine zarte Soße wie diese Blumenkohl-Alfredo-Pasta dient. Er ist die ideale Wahl, wenn du eine gesunde, kalorienarme Alternative zu Sahne oder Butter in deinen Soßen haben möchtest, ohne auf cremigen Geschmack verzichten zu müssen.

Damit deine Blumenkohl-Alfredo-Pasta noch mehr Geschmack bekommt, kannst du unter anderem noch weitere Kräuter verwenden. Oder den getrockneten Thymian durch frischen ersetzen. Rosmarin passt ebenso super zu Blumenkohl. Wenn du die Blumenkohl-Alfredo-Pasta mit etwas Knusprigem toppen möchtest, machen sich geröstete Pinienkerne oder Walnüsse gut. Und wenn du es generell noch deftiger magst, kannst du ein paar gebratene Pilze oder geräucherten Tofu in die Pasta einbauen.

Blumenkohl-Alfredo-Pasta Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Blumenkohl

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Schalotte

2 Knoblauchzehen

150 ml Milch

1 TL Thymian

80 g Ricotta

30 g Parmesan gerieben

1 TL Dijon-Senf

1/4 TL Muskatnuss gerieben

1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

200 g Pasta nach Wahl

Etwas frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) oder 180 °C (Umluft) vor. Wasche, trockne und schneide den Blumenkohl in kleine Röschen. Verteile ca. 100 g auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech. Beträufle die Röschen mit 1 EL Olivenöl und würze mit Salz und Pfeffer. Röste den Blumenkohl für ca. 20–25 Minuten, bis er goldbraun und leicht knusprig ist. Gare den restlichen Blumenkohl in einem Topf mit Salzwasser für ca. 10-12 Minuten weich. Schäle derweil Schalotte und Knoblauch und hacke beides klein. Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate beides für einige Minuten glasig an. Gieße den Blumenkohl in ein Sieb ab. Gib ihn gemeinsam mit den Schalotten, dem Knoblauch, Milch, Thymian, Ricotta, Parmesan, Senf, Muskatnuss, Zitronenabrieb und einem Spritzer Zitronensaft in einen Mixer 🛒 . Püriere alles zu einer glatten Soße. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Gib die Soße zurück in den Topf und lass alles zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 5-7 Minuten köcheln. Koche in der Zwischenzeit die Pasta nach Packungsanleitung al dente. Gieße sie ab und füge sie zur Soße hinzu. Verrühre alles gründlich. Verteile die Pasta auf Tellern und garniere mit den gerösteten Blumenkohlröschen und frischer Petersilie.

