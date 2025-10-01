Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse: So werden sie besonders knusprig

Der Airfryer läuft bei uns gerade auf Hochtouren. Denn seine Fähigkeit, Essen ohne Zugabe von viel Fett so richtig knusprig zu machen, begeistert uns immer wieder aufs Neue. Besonders gut eignet sich der kleine Küchenhelfer für Snacks, wie diese Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse beweisen. Wir zeigen, wie du sie besonders lecker hinbekommst.

Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse: knuspriges Fingerfood

Blumenkohl ist ein Gemüse, das wie dafür gemacht ist, im Backofen geröstet zu werden. Die leicht süßen Röschen vertragen sich hervorragend mit rauchigen Röstaromen und die Konsistenz von perfekt geröstetem Blumenkohl ist unbeschreiblich. Aber was, wenn wir dir sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Gemüsebeilage noch leckerer zu machen? Vorhang auf für Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse!

Die sogenannten „Cauliflower Wings“ haben vor einiger Zeit das Internet und unser aller Herzen im Sturm erobert. Eine vegetarische Alternative zu Hähnchenflügeln? Her damit, dachten wir und lieben das Gericht bis heute. Das Problem: Der Blumenkohl wird oftmals im Bierteig frittiert und dadurch etwas zu fettig, um ihn regelmäßig zu genießen.

Die Lösung für dieses fettige Problem sind Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse. Diese werden in Gewürzen und Paniermehl gewälzt und dann im Airfryer knusprig gebacken. Durch den stetigen Umluftstrom bildet sich um das Gemüse eine knusprige Hülle, die trotz fehlendem Fettbad knackig ist. Währenddessen wird das innere der Bites zart und saftig. Läuft dir auch schon das Wasser im Mund zusammen?

Einen extra Crunch bekommen die Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse durch die Verwendung eines besonderen Paniermehls. Anstelle der feinen Variante, die wir von Wiener Schnitzeln kennen, verwenden wir Panko-Paniermehl. Dieses ist etwas gröber und knuspriger als das herkömmliche und besonders aus dem asiatischen Bereich bekannt, beispielsweise von frittierten Shrimps. Freue dich auf einen knusprigen Hochgenuss und folge unserem einfachen Rezept.

Dein Airfryer ist nicht oft genug im Einsatz? Kein Problem mit unseren Rezeptideen. Bereite Berliner aus der Heißluftfritteuse zu, die besonders fluffig werden. Lecker schmecken auch unser knuspriger Kartoffelsalat oder schottische Eier aus dem kleinen Umluftofen.

Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Blumenkohl

2 Eier

100 g Panko-Paniermehl gibt es z.B. hier 🛒

1 TL Salz

1 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

1 Prise Cayennepfeffer

1/2 TL schwarzer Pfeffer

etwas Olivenöl Zubereitung Wasche den Blumenkohl und schneide ihn in kleine Röschen. Verquirle die Eier in einer Schüssel. Mische in einer anderen Schüssel das Panko-Paniermehl mit Salz, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Cayennepfeffer und schwarzem Pfeffer. Tauche die Blumenkohlröschen zuerst in die Eier und wälze sie dann in der Panko-Mischung, bis sie gut bedeckt sind. Besprühe oder bepinsele sie leicht mit Olivenöl. Gib die Blumenkohl-Bites in die Heißluftfritteuse und gare sie bei 200 °C für 12-15 Minuten, bis sie knusprig und goldbraun sind. Schüttle den Korb zwischendurch einmal, damit sie gleichmäßig garen. Notizen Serviere die Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse mit einem cremigen Sour-Cream-Dip.

