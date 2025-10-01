Blumenkohl schmeckt auf diese Art am besten

Blumenkohl-Bratlinge sind ein echter Geheimtipp. Warum? Weil viele bei Kohl nicht direkt an Bratlinge denken. Werden die nicht matschig? Oh nein, das werden sie nicht. Im Gegenteil. Sie sind außen knusprig und innen wunderbar saftig. Damit machen sie nicht nur vegetarisch lebenden Menschen eine Freude. Mit ihrem milden Geschmack sind sie ein wahrer Allrounder in der Küche – egal ob als Beilage, Hauptgericht oder Snack.

Blumenkohl-Bratlinge leicht gemacht

Bratlinge werden aus irgendwelchen Gründen immer wieder belächelt. Viele halten sie für langweilig oder einseitig – zumindest, bis sie den ersten Bissen nehmen. Dann wird sich schnell nachgenommen. Genau so wird es sich mit diesen Blumenkohl-Bratlingen verhalten. Die sind außen knusprig und innen saftig, aber niemals matschig. Wie sie besonders lecker werden? Das ist nicht schwer.

Die Grundlage der Bratlinge ist natürlich Blumenkohl. Für die Bratlinge wird dieser zunächst in Röschen geteilt und gedämpft, bis er weich ist. Wichtig ist, dass er nicht zu matschig wird – schließlich braucht es noch ein wenig Struktur und Biss. Ein Funfact nebenbei: Wusstest du, dass Blumenkohl eine der ältesten Kultursorten der Welt ist? Schon im alten Rom, vor gut 2500 Jahren, schätzten die Menschen seinen Geschmack und seine gesundheitlichen Vorteile.

Blumenkohl ist nämlich reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien, was ihn zu einer gesunden Wahl für jedes Gericht macht. Diese leckeren Blumenkohl-Bratlinge sind also nicht nur lecker, sondern haben auch hervorragende Vorteile für deine Gesundheit. Neben dem Kohl brauchst du zudem Eier, Semmelbrösel und etwas Mehl, die die Bratlinge zusammenhalten. Füge Gewürze wie Paprika, Muskatnuss und frische Kräuter hinzu. Etwas Schärfe kannst du durch Chili oder Cayennepfeffer erreichen. Geheimtipp: Gib etwas geriebenen Käse hinzu, der den Bratlingen eine herrlich cremige Note verleiht. Ab in die Pfanne damit und knusprig anbraten und fertig. Einfach köstlich.

Blumenkohl ist vielseitig und schmeckt ebenso hervorragend als Blumenkohl-Käse-Auflauf oder Blumenkohl-Curry aus dem Ofen. Fingerfood lässt sich auch gut darauf zubereiten, zum Beispiel dieser Blumenkohl im Bierteig.

Blumenkohl-Bratlinge Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 mittelgroßer Blumenkohl ca. 800 g

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

4 EL Öl

2 Eier

100 g Semmelbrösel

2 EL Mehl

2 EL frische Petersilie gehackt

1 TL Paprikapulver

1 Prise Muskatnuss

Salz

Pfeffer

50 g geriebener Käse optional

2-3 EL Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Teile den Blumenkohl in Röschen und wasche sie gründlich. Bringe einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser zum Kochen und dämpfe den Blumenkohl in einem Sieb über dem Wasserdampf, bis er gerade so weich ist. Lass ihn ausdampfen. Zerdrücke den abgekühlten Blumenkohl mit einer Gabel oder einem Kartoffelstampfer grob, sodass eine stückige Masse entsteht. Tipp: Besonders gut funktioniert das mit diesem Kartoffelstampfer 🛒 Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Würfel. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Erhitze in einer kleinen Pfanne 1 EL Öl und brate die Zwiebelwürfel bei mittlerer Hitze glasig an. Gib den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit, bis er duftet. Gib den zerdrückten Blumenkohl in eine große Schüssel. Füge die Zwiebel-Knoblauch-Mischung, die Eier, die Semmelbrösel, das Mehl, die gehackte Petersilie, Paprikapulver und Muskatnuss hinzu. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer. Nun kannst du optional geriebenen Käse untermischen. Knete die Masse mit den Händen oder einem Löffel gut durch, bis sie zusammenhält. Falls sie zu feucht ist, gib noch etwas Mehl oder Semmelbrösel hinzu. Forme aus der Masse etwa 10-12 Bratlinge, die etwa handtellergroß und 1-2 cm dick sind. Erhitze das restliche Pflanzenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze. Brate die Bratlinge portionsweise von beiden Seiten goldbraun, jeweils etwa 3-4 Minuten pro Seite. Achte darauf, dass sie nicht zu dunkel werden. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

