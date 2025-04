Aus dem Ofen: Blumenkohl-Brokkoli-Salat mit cremigem Cashew-Dressing

Bestimmt hast du schon einmal einen Salat mit Kohl gegessen – vielleicht mit Rot- oder Weißkohl? Dass aber auch Kohlsorten als Salat funktionieren, von denen man es zunächst nicht vermuten würde, beweist unser Blumenkohl-Brokkoli-Salat. Skeptikern empfehlen wir, diese Version unbedingt einmal auszuprobieren. Wir haben das passende Rezept schon einmal vorbereitet, damit du es nur noch nachkochen musst.

Rezept für Blumenkohl-Brokkoli-Salat: überraschend lecker

Zum Blumenkohl-Brokkoli-Salat gesellen sich noch ein paar andere Gemüsesorten: Auch Möhren und Paprika sowie einige Maiskörner landen in der Schüssel. Bevor es aber soweit ist, müssen alle Zutaten erst einmal vorbereitet werden. Das bedeutet: Beide Kohlsorten und die Paprika werden gewaschen, die Möhren werden geschält. Den Blumenkohl und Brokkoli teilen wir in Röschen, die Paprika schneiden wir in Streifen, die Möhren in Stifte.

Für den Blumenkohl, den Brokkoli und die Möhren mischen wir nun eine schnelle Marinade an und vermengen sie mit den drei Gemüsen. Danach verteilen wir diese auf einem Blech und schieben es für eine Viertelstunde in den Ofen. Wer mag, kann sie alternativ auch in einer Heißluftfritteuse backen.

Für das Dressing haben wir schon Cashewkerne in heißer Gemüsebrühe eingeweicht, die wir nun abgießen (und dabei auffangen) und mit Apfelessig, Ahornsirup und Orangensaft pürieren. Nach und nach gießen wir so viel der aufgefangenen Brühe dazu, bis das Dressing die für uns richtige Konsistenz hat.

Dann wird es auch schon Zeit, das Gemüse wieder aus dem Ofen zu holen. Wir füllen es in eine große Schüssel um und geben die Paprika und den Mais dazu. Anschließend gießen wir das Dressing darüber und vermengen alles gut miteinander. Noch einmal abschmecken – und das war’s!

Blumenkohl-Brokkoli-Salat Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Dressing: 200 g Cashewkerne

150 ml Gemüsebrühe heiß

3 EL Apfelessig

2 EL Ahornsirup

1 EL Orangensaft

Salz und Pfeffer Für den Salat: 300 g Blumenkohl

300 g Brokkoli

1-2 Möhren

2 EL Kokosöl flüssig

1 TL Currypulver

1/2 TL Salz

2-3 EL Mais aus der Dose

1 Paprika

200 g Salat nach Belieben Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Weiche für das Dressing die Cashews in heißer Gemüsebrühe ein.

Wasche den Blumenkohl und den Brokkoli und teile sie in Röschen. Schäle die Möhren und schneide sie in Stifte.

Mische das Kokosöl mit dem Currypulver und Salz und vermenge es mit beiden Kohlsorten und den Möhren. Verteile den Mix auf einem Blech mit Backpapier und schiebe es 15 Minuten in den Ofen. Gib für die letzten 5 Minuten den Mais dazu. Lass die Zutaten danach kurz abkühlen. Alternativ kannst du sie auch in der Heißluftfritteuse 🛒 backen.

Wasche derweil die Paprika, halbiere sie, entferne die Kerne und schneide den Rest in Streifen. Wasche den Salat und lass ihn abtropfen.

Gieße die Cashews ab und fange die Brühe auf. Püriere die Kerne mit den restlichen Zutaten für das Dressing und gieße so viel Brühe dazu, bis das Dressing die gewünschte Konsistenz hat. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Gib alle Zutaten für den Salat in eine Schüssel, gieße das Dressing darüber, rühre um und schmecke nochmals ab.

