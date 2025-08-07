Diese Blumenkohl-Champignon-Pfanne glänzt als Beilage und Hauptgericht

Dass Beilagen mehr als nur eine nette Zugabe zu einem Hauptgericht sind, beweist auf eindrucksvoll-leckere Art diese Blumenkohl-Champignon-Pfanne. Die ist nämlich nicht nur schnell zubereitet, sondern so aromatisch, dass sie locker auch eine Hauptrolle auf dem Teller übernehmen kann. Hier ist das Rezept.

Rezept für Blumenkohl-Champignon-Pfanne

Wie wäre es mit einem knusprigen Schnitzel, einem gebratenen Steak oder einem im Ofen gedämpften Fisch? Alles köstlich, keine Frage, aber nur halb so gut ohne die passende Beilage, die nicht fehlen darf für eine vollwertige Mahlzeit. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Blumenkohl-Champignon-Pfanne? Der Kohl hat jetzt Saison und passt aromatisch perfekt zum leicht nussigen Geschmack der Champignons. Warum also nicht mal beide Zutaten kombinieren.

Wir lieben es in der Küche unkompliziert und deshalb sind wir große Fans der Blumenkohl-Champignon-Pfanne. Für die Zubereitung schneidest du zuerst den Blumenkohl in Röschen und putzt die Champignons gründlich. Ziehe auch zwei Knoblauchzehen ab und hobele sie in Scheiben.

Dann dünstest du Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne mit Öl glasig an, gibst den Blumenkohl hinzu und brätst ihn ebenfalls mit, bis er leichte Röstaromen entwickelt. Zum Schluss kommen die Champignons hinzu, bis diese ebenfalls leicht goldbraun angebraten sind. Würze alles gut, lösche mit Gemüsebrühe ab und lass das Ganze zugedeckt für einige Minuten köcheln, bis das Gemüse gar, aber noch bissfest ist. Dann ist das Pfannengericht auch schon servierfertig.

Die Blumenkohl-Champignon-Pfanne kann aber noch mehr als „nur“ als Beilage zu glänzen. Zusammen mit Brot, Kartoffelpüree oder Reis serviert, entfaltet sie schnell ihr volles Potential als schnelles veganes Hauptgericht.

Blumenkohl-Champignon-Pfanne Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g frischer Blumenkohl

200 g braune Champignons

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß, online zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL getrockneter Thymian

Salz und Pfeffer nach geschmack

100 ml Gemüsebrühe Zubereitung Wasche den Blumenkohl und schneide ihn in kleine Röschen. Putze die Champignons und halbiere große Exemplare.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Schneide die Zwiebel in feine Würfel, den Knoblauch in dünne Scheiben.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate zuerst die Zwiebeln und den Knoblauch bei mittlerer Hitze 1 – 2 Minuten an.

Gib anschließend die Blumenkohlröschen in die Pfanne und brate sie rund 4 Minuten rundherum mit an.

Füge dann die Champignons hinzu und brate alles für weitere 5 Minuten.

Würze mit Paprikapulver, Thymian, Salz und Pfeffer und lösche mit der Gemüsebrühe ab.

Decke die Pfanne ab und dämpfe das Gemüse bei niedriger Hitze für ca. 5 – 6 Minuten, bis der Blumenkohl gar, aber noch bissfest ist.

Serviere die Blumenkohl-Champignon-Pfanne als Beilage zu Fisch, Fleisch oder als Hauptgericht mit Reis.

