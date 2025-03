Blumenkohl-Curry aus dem Backofen: So hast du Curry noch nie zubereitet

Currys sind einfach wunderbar. Sie bringen nicht nur eine große Portion Gemüse auf den Tisch, sie sind durch die Verwendung perfekt aufeinander abgestimmter Gewürze auch ein aromatisches Feuerwerk. Zudem verbinden sie verschiedene Konsistenzen miteinander, sodass es nie langweilig oder fad wird. Solltest du auch Lust bekommen haben, mal wieder ein cremiges Curry zu kochen, ist dieses Blumenkohl-Curry aus dem Backofen eine eindeutige Empfehlung.

Einfaches Rezept für Blumenkohl-Curry aus dem Backofen

Unser Blumenkohl-Curry kommt ausnahmsweise mal nicht aus der Pfanne, sondern wird ganz unkompliziert in einer Auflaufform im Backofen zubereitet. Heize dafür schon mal den Ofen vor. Dann geht es an die Zubereitung. Dafür teilst du den Blumenkohlkopf in einzelne Röschen und legst sie gleichmäßig in eine große Auflaufform 🛒. Schäle Knoblauch und Zwiebel und hacke beides fein. Für eine scharfe Note brauchst du auch ein Stück Ingwer. Das schälst du dünn, am besten kratzt du die Schale vorsichtig mit einem Löffel ab, und schneidest es ebenfalls in sehr kleine Würfel.

Mische in einer Schüssel danach die Kokosmilch mit Ingwer, Knoblauch sowie Zwiebel und gib alle Gewürze hinzu. Verrühre alles gut miteinander und gieße die Soße über den Blumenkohl. Dann geht es ab zum Backen in den Ofen. Nach 25 Minuten sollte der Kohl durchgegart sein, aber noch etwas Biss haben. Einfacher kann man ein Curry nicht zubereiten, oder?

Was noch fehlt, ist eine passende Beilage. Hier empfehlen wir gekochten Basmatireis. Um den kannst du dich kümmern, während der Blumenkohl im Ofen ist. Ist Reis eher nicht deins, kannst du dir zum Curry auch ein frisch aufgebackenes Naan-Brot schmecken lassen. Eine Handvoll gehackter Koriander über das Blumenkohl-Curry aus dem Backofen gestreut, bringt zudem noch eine frische Komponente ins Spiel.

Currys sind ein Musterbeispiel der Wohlfühlküche. Noch mehr davon gibt es bei Leckerschmecker. Entdecke auch unsere Rezepte für Fenchelcurry, Hähnchen-Ananas-Curry oder Chinakohl-Curry.

Blumenkohl-Curry aus dem Backofen Judith 3.92 ( 316 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 großer Blumenkohl ca. 1 kg

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 Stück Ingwer 1 cm

800 ml Kokosmilch

2 TL Currypulver

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

1/2 TL Koriander gemahlen

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche den Blumenkohl und zerteile ihn in die einzelnen Röschen.

Ziehe den Knoblauch und die Zwiebel ab und hacke beides fein. Schäle den Ingwer dünn und schneide ihn in sehr feine Würfel.

Mische die Kokosmilch in einer Schüssel mit gehackter Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Currypulver, Kreuzkümmel, Koriander, Salz und Pfeffer. Verteile den Blumenkohl in einer Auflaufform und gieße die Kokosmilch-Gewürz-Mischung darüber.

Schiebe die Form in den Ofen und backe das Blumenkohl-Curry 25 Minuten, bis das Gemüse weich, aber noch bissfest ist. Serviere es mit gekochtem Basmatireis.

