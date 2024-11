Blumenkohl im Bierteig: knuspriges Fingerfood aus Gemüse

Die nächste Party findet immer irgendwann statt. Daher ist es nie die falsche Zeit, sich Gedanken um leckeres Fingerfood zu machen. Knusprig sollte es sein, gut schmecken natürlich auch. Und vielleicht, ganz vielleicht kannst du ja einen gesunden Aspekt einbauen? Aber welches Rezept eignet sich dafür? Na, Blumenkohl im Bierteig natürlich!

So machst du Blumenkohl im Bierteig

Vor etwas über einem Jahr arbeitete ich noch in einem Restaurant. Dort verkauften wir allerlei Gerichte, von Schnitzeln über Pasta bis zu Suppen und Salaten. Fleisch, Fisch, vegetarisch, eine bunte Mischung. Manche Gerichte kamen gut an, andere weniger. So wie das eben so ist. Nur eines war immer sicher: Stand ein Gericht mit Bierteig auf der Karte, waren die Leute begeistert. War das Restaurant voll, war dieses Gericht schneller ausverkauft, als wir gucken konnten.

Kein Wunder. Denn in dem knusprig frittierten Mantel schmeckt so gut wie alles hervorragend. Unser Rezept für Blumenkohl im Bierteig hat sich als absoluter Hit auf Partybuffets oder auch als leckeres Abendessen bewährt. Serviere einen Dip dazu und fertig, mehr braucht es nicht.

Bierteig ist einfach zubereitet und dennoch so besonders. Er schmeckt leicht herb und ist wunderbar knusprig. Das liegt an seiner Zusammensetzung. Statt nur Mehl zu verwenden, mischen wir den Teig gern aus halb Mehl, halb Stärke an. Ein besonderer Tipp: Mische auch eine Prise Backpulver unter. So wird dein Blumenkohl im Bierteig extra knusprig.

Den Blumenkohl musst du übrigens vorher nicht blanchieren oder anderweitig garen, das kurze Bad im heißen Fett reicht aus, dass er gar und saftig wird. An Gewürzen bietet sich schlicht Salz an, du kannst aber auch Paprikapulver, Pfeffer, Chili oder auch Curry verwenden, um ihn zu aromatisieren.

Zu Blumenkohl im Bierteig eignen sich Dips aller Geschmacksrichtungen. Ein Whipped Feta-Dip schmeckt hervorragend dazu, ebenso wie ein Kürbis-Frischkäse-Dip.

Lust auf mehr Rezepte mit Blumenkohl? Dann probiere auch diese knusprigen Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer. Auch gerösteter Blumenkohl ist eine leckere Art, das Kohlgemüse zu essen.