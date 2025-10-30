Blumenkohl-Käse-Auflauf: Das ist der perfekte Auflauf für den Herbst

Auflaufgerichte gehen immer! Besonders lecker schmecken sie allerdings zu einer Zeit wie jetzt, wenn die Tage kürzer und kühler werden und wir uns alle nach etwas Wärme und Gemütlichkeit sehnen. Blumenkohl-Käse-Auflauf ist da genau das Richtige. Schnell vorbereitet, schnell im Ofen und noch wichtiger: schnell verputzt. In knapp einer halben Stunde kannst du ihn bereits genießen. Toll, oder?

Rezept für Blumenkohl-Käse-Auflauf

Warme und gemütliche Ofengerichte sind ein Comfort Food, von dem wir kaum genug bekommen können. Aber ist es nicht auch ein tolles Konzept? Du vermischst ein Gemüse frei nach deiner Wahl mit einer cremigen Käsesoße und schiebst es in den Ofen. Nach etwas Wartezeit überbackt es zu einem köstlichen Gericht, das selbst die größten Gemüsemuffel überzeugen wird.

Beginne damit, den Blumenkohl in kleine Röschen zu teilen. Diese solltest du nun kurz in kochendem Salzwasser blanchieren, damit das Gemüse später im Ofen gut durchgart. Schrecke die Röschen in gesalzenem Eiswasser ab und lege sie zum Trocknen auf ein Geschirrtuch. Währenddessen kannst du die Käsesoße zubereiten. Für diese rührst du zunächst eine Béchamelsoße an und schmeckst diese dann mit geriebenem Emmentaler ab. In der französischen Küche nennt man diese Soße übrigens Sauce Mornay.

Vermische Blumenkohl und Käsesoße und schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Fülle alles in eine ofenfeste Form und bestreue den Auflauf mit einem Parmesan-Semmelbrösel-Gemisch. So wird er besonders knusprig. Nach nur 15 Minuten im Ofen kannst du auch schon zuschlagen. Bestreue ihn vor dem Servieren mit etwas Petersilie, um ihm eine frische Note zu verpassen. Guten Appetit!

Wusstest du, dass du einen Blumenkohl im Ganzen backen kannst? Dadurch erhältst du einen leckeren Gemüse-Hauptgang. Auch als Snack für Zwischendurch eignet sich das Kohlgemüse, wie Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse beweisen. Doch Lust auf mehr Auflauf? Dann backe einen Shepherd’s Pie mit Blumenkohl.