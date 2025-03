Einmalig gut: Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Schneide den Blumenkohl in 2 cm dicke Scheiben. Achte darauf, dass er am unteren Ende dabei nicht auseinanderfällt.

Verrühre in einer kleinen Schale Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer miteinander zu einer glatten Masse. Bestreiche die Blumenkohlscheiben mit der Würzmischung und lege den Kohl dann auf das Backblech.

Ziehe währenddessen die Haut von Zwiebel und Knoblauch an. Schneide die Zwiebel in sehr feine Würfel und hacke den Knoblauch.

