Würzig und farbenfroh: Mojito für kühle Herbstabende

Wir sind mitten im Herbst, mittlerweile sind fast alle Blätter draußen in leuchtendes Orange, Rot, manchmal auch Gelb, Braun oder Grün getaucht. Es ist kühl, oft auch windig und du macht es dir drinnen mit einer Wolldecke oder einem dicken Pulli gemütlich. Statt nach einem wärmenden Heißgetränk steht dir aber der Sinn nach einem leckeren Cocktail? Dann mixe dir jetzt einen Blutorangen-Cranberry-Mojito. Der schmeckt würzig-frisch und gleichzeitig nach Herbst! Hier gibt’s das einfache Rezept!

Herbst im Glas: Blutorangen-Cranberry-Mojito

Vergiss überladene Getränke oder klassische Sommer-Cocktails – dieser Mojito ist ein Drink mit Charakter. Perfekt für diese Zeit, wenn es früh dunkel wird und die Welt nach goldenem Laub und Kürbis duftet.

Die süß-herbe Kombination aus Blutorangen-Limonade und Cranberrysaft hebt sofort die Stimmung, während der Ingwer-Sirup ein herrlich würziges Aroma hinzufügt. Nicht zu vergessen den für den Mojito namensgebenden (weißen) Rum. Der Blutorangen-Cranberry-Mojito schmeckt wie ein Waldspaziergang in flüssiger Form.

Frische Minzblätter und ein Zuckerrand verleihen dem Drink ein bisschen Extravaganz. Der braune Zucker am Glasrand schimmert wie der Herbstmorgen im Licht. Die Minze bringt einen frischen Akzent, der dich an die kühle Herbstluft erinnert. Die Garnitur aus kandierten Ingwerstreifen und Cranberrys macht klar, dass dieser Drink nicht einfach irgendein Cocktail ist. Er feiert den Herbst ganz besonders.

Legst du nach einem langen Spaziergang im Laub die Füße hoch oder lädst deine Freunde zu einem gemeinsamen Spieleabend ein: Der Blutorangen-Cranberry-Mojito ist die perfekte Begleitung für kühle Abende, knisternde Herbststimmung und entspannte Momente. Prost und willkommen in der gemütlichen Jahreszeit!

Longdrinks und Cocktails auf Rumbasis wie einen Mojito trinken wir bei Leckerschmecker sehr gerne. Dementsprechend findest du bei uns schon so einige Rezepte für den erfrischenden Cocktail. Probiere doch als nächstes einen Dark Mojito oder einen fruchtigen Himbeer-Mojito. Möchtest du lieber einen Mocktail genießen, können wir dir einen alkoholfreien Blutorangen-Mojito empfehlen. Ob mit oder ohne Alkohol, viel Spaß beim mixen und Prost!

Überlegst du, dir eine eigene Hausbar einzurichten? Dann verraten wir dir gerne, mit welchem Bar-Zubehör du bestens ausgestattet bist, um leckere Drink, Mocktails und Co. zu zaubern.

Blutorangen-Cranberry-Mojito Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Stück frischer Ingwer ca. 5 cm lang

120 g Zucker

120 ml Wasser

2 Limetten in Spalten geschnitten

brauner Zucker

25 g Minzblätter

Eiswürfel

240 ml weißer Rum

Blutorangen-Limonade online z.B. hier 🛒

240 ml Cranberrysaft

frische Minze als Deko

Cranberrys als Deko

kandierter Ingwer als Deko, online z.B. hier 🛒 Zubereitung Nimm einen kleinen Topf, gib Ingwer, Zucker und Wasser hinein und erhitze alles, bis es leicht köchelt. Rühre, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat, das dauert etwa 2 Minuten. Lass den Sirup abkühlen. Reibe den Rand von vier Gläsern mit einer Limettenspalte ein und tauche sie anschließend vorsichtig in braunen Zucker, sodass der Rand gleichmäßig bedeckt ist. Verteile Minzblätter und Limettenspalten gleichmäßig auf die vier Gläser. Gib jeweils 2 EL von deinem selbstgemachten Ingwer-Sirup in jedes Glas. Zerdrücke dann alles mit einem Stößel, um die ätherischen Öle der Minze und den Saft der Limetten freizusetzen. Fülle jedes Glas mit Eiswürfeln, dann mit weißem Rum und Blutorangen-Limonade, sodass das Glas fast voll ist. Gib ca. 2 EL Cranberrysaft in jedes Glas. Du kannst die Drinks entweder so servieren oder alles vorsichtig verrühren, damit sich die Farben vermischen. Garniere deine Blutorangen-Cranberry-Mojitos mit frischer Minze, frischen Cranberries und einem Streifen kandierten Ingwer. Notizen Aus einer alten Obstkiste kannst du eine hübsche Balkonbar zaubern. Die genaue Anleitung dafür findest du bei unseren Freunden von Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.