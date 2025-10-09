Boeuf bourguignon: besonderes Gericht für besondere Tage

Boeuf bourguignon ist ein Klassiker der französischen Küche und wird gern zu besonderen Anlässen serviert. Rindfleischstücke werden in einer samtigen Soße aus Rotwein, Zwiebeln, Möhren und Kräutern geschmort – köstlicher kann ein Festessen kaum sein. Hier kommt das Rezept!

Einfaches Rezept für Boeuf bourguignon

Das Boeuf bourguignon stammt aus Burgund, einer Region in Frankreich, die für ihre hervorragenden Weine und ihre herzhaften Speisen bekannt ist. Ursprünglich war dieses Gericht ein einfaches Bauerngericht, bei dem zähe Fleischstücke langsam in Rotwein geschmort wurden, um sie zart und aromatisch zu machen. Heute steht es für die französische Kunst des Kochens und gehört zu den Gerichten, die auf der ganzen Welt geschätzt werden.

Die französische Küche ist ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes, und Boeuf bourguignon ist ein Paradebeispiel dafür, wie Tradition und Genuss zusammenkommen. Denn der Rotwein, der das Gericht prägt, ist nicht nur eine Zutat, sondern eine Hommage an die Weintradition der Region.

Zartes Rindfleisch bildet die Basis des Gerichts. Ein kräftiger Pinot Noir gibt der Soße Tiefe und Aroma. Speck fügt eine herzhafte Note hinzu, während Zwiebeln und Karotten für Süße und Frische sorgen. Tomatenmark verstärkt die Umami-Noten, und frische Kräuter wie Petersilie runden den Geschmack ab.

Damit das Fleisch richtig schön zart wird, muss es allerdings für einige Stunden in einem Schmortopf im Ofen gegart werden. Beim ersten Bissen weiß man aber, dass es sich gelohnt hat.

Wenn du ein Gericht suchst, das mit einfachen Mitteln beeindruckt, ist Boeuf bourguignon die perfekte Wahl. Du kannst es problemlos im Voraus zubereiten. Es schmeckt fast noch besser, wenn es so richtig durchgezogen ist.

Auch in anderen Ländern genießen die Menschen deftige Fleischgerichten. Besonders zu Weihnachten kommen sie auf den Tisch. In Neuseeland genießt man einen Honey Glazed Ham, in Schweden kommt Julskinka, ein Weihnachtsschinken, auf den Tisch. Eine tolle Alternative zu Gans und Ente ist das Ofenhähnchen mit Zitrone.

Für die passende Tischdeko findest du bei Geniale Tricks Inspiration. Passend zum Herbst verschönert ein Strauß aus Blättern und Beeren deinen Tisch.

Boeuf bourguignon Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Rindfleisch Schulter

2 Karotten klein geschnitten

1 Zwiebel fein gewürfelt

1 Flasche Rotwein Pinot Noir

Olivenöl zum Braten

120 g Magerspeck klein geschnitten

Salz und Pfeffer

3 Stängel Thymian

2 Lorbeerblätter

6 Stängel frische Petersilie

400 ml Rinderbrühe

200 g Champignons ohne Stiele

2 EL Butter

120 g Silberzwiebeln abgetropft, in Lake

1 TL Puderzucker

1 EL Kartoffelstärke mit kaltem Wasser angerührt Zubereitung Schneide das Rindfleisch in ca. 80–90 g große Stücke. Gib es zusammen mit den klein geschnittenen Karotten und der gewürfelten Zwiebel in eine große Schüssel und übergieße alles mit dem Rotwein. Lass es etwa 4 Stunden marinieren. Hole danach das Fleisch aus der Marinade und tupfe es gut trocken. Erhitze einen großen Topf stark und brate das Fleisch nach und nach in etwas Olivenöl von allen Seiten scharf an. Nimm es heraus und stelle es beiseite. Brate nun den Magerspeck im selben Topf kurz an, ohne ihn zu hart werden zu lassen. Lösche mit der Rotweinmarinade ab und gib das Fleisch wieder hinein. Würze mit Salz und Pfeffer. Binde Thymian, Lorbeerblätter und Petersilie zu einem Kräutersträußchen und lege es dazu. Gieße die Rinderbrühe an. Schmore alles abgedeckt für etwa 2 Stunden im Backofen, bis das Fleisch weich ist. Tipp: Alternativ kannst du die Kräuter in einen Alternativ kannst du die Kräuter in einen Gewürzbeutel 🛒 füllen. Putze währenddessen die Champignons und brate sie in etwas Butter an. Würze mit Salz und Pfeffer. Brate danach die Silberzwiebeln ebenfalls in Butter und bestreue sie mit Puderzucker, damit sie leicht karamellisieren. Nimm den Topf aus dem Ofen, koche die Soße nochmals leicht auf und binde sie mit der angerührten Kartoffelstärke. Gib die gebratenen Champignons und Silberzwiebeln dazu und lasse alles weitere 15 Minuten abgedeckt sanft köcheln. Serviere das Boeuf bourguignon mit Bandnudeln und bestreue es mit gehackter Petersilie.

