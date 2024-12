Bei uns gibt es zu Weihnachten dieses Jahr Boeuf bourguignon

Schäle die Zwiebeln und Schalotten und schneide sie in Streifen. Wasche die Möhren und schneide sie in Stücke. Putze die Champignons und halbiere sie.

Schäle die Zwiebeln und Schalotten und schneide sie in Streifen. Wasche die Möhren und schneide sie in Stücke. Putze die Champignons und halbiere sie.

Erhitze einen Teil des Butterschmalzes in einem backofenfesten Schmortopf und brate das Fleisch darin an. Würze es mit Salz und Pfeffer und lass es in einem Sieb abtropfen. Fange den Saft dabei auf.

Erhitze einen Teil des Butterschmalzes in einem backofenfesten Schmortopf und brate das Fleisch darin an. Würze es mit Salz und Pfeffer und lass es in einem Sieb abtropfen. Fange den Saft dabei auf.

Gib das restliche Butterschmalz in den Topf und brate die Zwiebeln darin 2 Minuten an. Röste das Tomatenmark mit an.

Gib das restliche Butterschmalz in den Topf und brate die Zwiebeln darin 2 Minuten an. Röste das Tomatenmark mit an.