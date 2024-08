Bohnen-Hummus: so gelingt dieser cremige Dip

Dips heben nahezu jedes Gericht auf die nächsthöhere Stufe und verleihen das gewisse Etwas. Da schadet es nicht, ein paar mehr Rezepte für Dips und Soßen in petto zu haben. Auch unser Rezept für Bohnen-Hummus solltest du definitiv in deiner Rezeptesammlung abspeichern! Denn abgesehen vom leckeren Geschmack und der Vielseitigkeit ist die kleine Köstlichkeit in nur fünf Minuten fertiggemixt.

Bohnen-Hummus: fertig in 5 Minuten

Traditionell wird Hummus aus Kichererbsen und Sesampaste gemixt, doch es gibt unzählige Varianten und Versionen des beliebten Dips. Anstelle der Kichererbsen nehmen wir hier weiße Bohnen, die machen den Dip besonders cremig. Dazu kommen Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauchzehen. Als Gewürz nehmen wir außer Salz noch etwas Kreuzkümmel und Koriander. Sesampaste darf auch nicht fehlen. Die bekommst du unter dem Namen Tahini in jedem türkischen Supermarkt.

Wenn du dein Bohnen-Hummus ohne Tahini zubereiten möchtest, kannst du ihn auch weglassen oder mit einem Nussmus ersetzen. Geeignet wären Mandelmus oder Erdnussbutter. Auch griechischer Joghurt mit hohem Fettgehalt eignet sich als Alternative. Doch Tahini ist eine tolle Anschaffung, die auch als Basis für andere Soßen toll funktioniert. Abgesehen davon ist die Sesampaste trotz vieler Kalorien sehr gesund, denn es enthält sehr viel Vitamin B1, Kalzium und ungesättigte Fettsäuren.

Gib für dein Bohnen-Hummus gekochte Bohnen aus der Dose in einen Mixer. Gib eine Knoblauchzehe, Tahini, Zitronensaft, Olivenöl, Kreuzkümmel und Koriander dazu und püriere alles fein. Serviere ihn als Dip, zum Beispiel zu geröstetem Gemüse, bestreiche damit ein leckeres Sandwich oder serviere ihn als Beilage zu Ofenkartoffeln. Die Möglichkeiten sind vielfältig!

Probiere auch diesen leckeren, leuchtend grünen Avocado-Hummus oder unser Rezept für sommerlich-frischen Zitronen-Hummus. Auch unser Erbsen-Hummus ist sicher nach deinem Geschmack.