Bohnen-Kartoffel-Auflauf: Leckerbissen aus dem Ofen

Dieses Ofengericht vereint zwei absolute Lieblinge von uns: Kartoffeln und Bohnen. Das Schöne: Der Auflauf schmeckt das ganze Jahr über, denn dank Tiefkühlware gibt’s Bohnen zu jederzeit. Also bereiten wir, wenn es sein muss, den Bohnen-Kartoffel-Auflauf einfach mit Gemüse aus dem Froster zu.

Diesen Bohnen-Kartoffel-Auflauf musst du probieren

Wenig Zutaten, wenig Aufwand, wenig Geld, dafür aber viel Geschmack: So lässt sich unser Bohnen-Kartoffel-Auflauf beschreiben. Und wir machen uns gleich an die Arbeit, indem wir zunächst die Katorffeln schälen, in Scheiben schneiden und in Salzwasser kochen. Die Bohnen werden ebenfalls kurz in gesalzenem Wasser gekocht und dann abgeschreckt.

Für die Soße pellen wir eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen und braten sie in Butter an. Anschließend rühren wir mit einer Mehlschwitze, Brühe und Sahne eine cremige Soße an, die wir mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken. Und schon sind wir in den letzten Zügen:

Bohnen und Kartoffeln füllen wir in eine gefettete Auflaufform🛒, gießen die Soße dazu und streuen geriebenen Käse obendrüber. Nun muss der Bohnen-Kartoffel-Auflauf nur noch 30 bis 40 Minuten in den Ofen, und dann steht ein leckeres Abendessen auf dem Tisch, das der ganzen Familie schmeckt.

Und das übrigens ganz ohne Fleisch auskommt, wie dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Deftige Küche funktioniert nämlich auch vegetarisch – und schmeckt mindestens genauso gut wie die mit Fleisch. Probier’s mal aus, du wirst sehen, es lohnt sich.

Liebst du Ofengerichte wie Aufläufe und Gratins genauso wie wir? Dann schiebe doch als Nächstes mal einen Rosenkohl-Kartoffelauflauf in die Röhre. Unsere Weißkohl-Lasagne mit Hack sorgt für gemütliche Schlemmerabende, und dieser Rotkohl-Auflauf mit Schupfnudeln ist ebenfalls ein Leckerbissen. Wir wünschen wir Spaß beim Nachkochen und Genießen!

Und noch ein Extra-Tipp: Für hübsche Tischdeko schau doch mal bei Geniale Tricks vorbei! Dort erfährst du, wie du passend zum nahenden Herbst Kürbis-Vasen für deine Dinnertafel basteln kannst.

Bohnen-Kartoffel-Auflauf Franziska 4.04 ( 169 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Kartoffeln

Salz

400 g grüne Bohnen TK

1 Bund Bohnenkraut

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

2 EL Mehl

400 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

Muskatnuss

Pfeffer

150 g Käse gerieben Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie klein. Koche sie 10 Minuten in Salzwasser und gieße sie ab.

Koche die Bohnen 5 Minuten mit dem Bohnenkraut in Salzwasser und gieße sie ab. Gib sie anschließend sofort in Eiswasser.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und brate sie in der Butter an.

Rühre das Mehl ein, gieße dann die Brühe und die Sahne dazu und lass sie Soße eindicken. Würze sie mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Fülle die Kartoffeln und Bohnen in eine gefettete Auflaufform und gieße die Soße darüber.

Streue den Käse über den Auflauf und backe ihn bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 30-40 Minuten.

