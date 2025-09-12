So schneidest du Bohnen ohne Verletzungen

Wir befinden uns mitten in der Bohnensaison. Auf Wochenmärkten gibt es gerade für wenig Geld grüne Bohnen in Hülle und Fülle zu kaufen. Das Gemüse ist gesund und schmeckt gut, doch viele sind von einem Detail abgeschreckt: Der Stielansatz der Bohnen muss vor dem Verzehr entfernt werden. Schneidet man diesen ohne Schutz ab, kann das schnell ins Auge (oder in diesem Fall in den Daumen) gehen. Aber keine Sorge: Mit einem einfachen Trick kannst du Bohnen schneiden, ohne dich dabei zu verletzen.

Küchen-Trick: Bohnen schneiden ohne Schneiden

Wir bei Leckerschmecker haben vor nichts Angst, schließlich sind wir groß und stark. Na gut, vor fast nichts. Kommen grüne Bohnen ins Spiel und uns wird ein kleines Messer in die Hand gedrückt, um die Bohnen zu schneiden, dann tritt uns doch der Angstschweiß auf die Stirn. Schließlich werden Bohnen klassisch in der Hand geschnippelt, vier Finger halten Messer und Bohne und drücken beiden so gegen den Daumen, dass der Stielansatz abgeschnitten und das Gemüse in Stücke geteilt wird.

Nicht selten, besonders wenn das Messer scharf ist, führt das zu unschönen Schnitten auf der Fingerkuppe. Autsch. Aber deshalb keine Bohnen mehr essen? Undenkbar! Wie gut, dass sich unser Koch Oli einen Trick ausgedacht hat, mit dem wir ohne Sorgen Bohnen schneiden können.

Alles, was du für diesen Trick brauchst, sind ein Teelöffel und Pflasterband. Befestige den Löffel so an deinem Daumen, dass die Innenseite deine Daumenkuppe vorne umschließt. Nun wickelst du das Pflasterband so um deinen Finger, dass der Löffel fixiert wird. Anschließend kannst du nach Herzenslust los schnippeln – ganz ohne Angst.

Tipp: Wenn du häufiger große Mengen Bohnen schneidest, lohnt sich eventuell die Anschaffung eines Bohnenschneiders 🛒.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.