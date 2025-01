Bohnenpfanne mit Spinat und Feta: cremiges Pfannengericht voller Proteine

Pfannengerichte sind immer eine gute Idee. Schließlich sind sie schnell zubereitet und eignen sich perfekt, um den ein oder anderen Rest in der Küche aufzubrauchen. Du hast eine offene Dose Bohnen und ein Paket Feta übrig? Perfekt! Bereite dir doch eine Bohnenpfanne mit Spinat du Feta zu.

Rezept für Bohnenpfanne mit Spinat und Feta

Diese Bohnenpfanne mit Spinat und Feta ist perfekt für ein schnelles Abend- oder Mittagessen, das satt macht, gut schmeckt und fix auf dem Tisch steht. Noch dazu braucht es auf elegante Art und Weise Essensreste auf, die du vielleicht im Kühlschrank liegen hast. Besser geht es doch kaum, oder?

Wir alle sollten mehr Hülsenfrüchte essen. Das liegt einerseits daran, dass sie sehr gesund sind – sie enthalten viel Eisen und pflanzliches Eiweiß, das vom Körper hervorragend verarbeitet werden kann. Noch dazu unterstützen sie die Darmgesundheit und senken den Blutdruck. Gleichzeitig reichern Hülsenfrüchte aber auch die Ackerböden, auf denen sie angebaut werden, mit Stickstoff an. Damit muss weniger zugeführter Dünger verwendet werden, was die Umwelt schont.

Aber zurück zur Zubereitung der Bohnenpfanne mit Spinat und Feta. Du hast eine angebrochene Dose Bohnen im Kühlschrank, die wirklich dringend weiterverarbeitet werden muss? Das Gleiche gilt für eine offene Packung Feta? Juhu! Spinat haben wir alle so gut wie immer im Gefrierfach. Viel mehr brauchst du auch nicht für dein leckeres Pfannengericht 🛒. Nur eine Zwiebel und etwas Knoblauch, etwas Olivenöl und das Einlegewasser der Bohnen. Brate alles zusammen an, sodass die Bohnen in einer cremigen Spinat-Soße köcheln und bestreue das ganze zum Schluss mit Feta. Mmh, wie gut das schmeckt! Davon darf es gern noch eine zweite Portion sein.

Einfache Pfannengerichte laden zum Genießen ein. Bereite dir daher auch andere, leckere Varianten zu, wie diese Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand oder eine schnelle und cremige Gemüse-Hähnchen-Pfanne. So richtig deftig wird es mit dieser Kartoffel-Leberkäse-Pfanne.

Bohnenpfanne mit Spinat und Feta 3.80 ( 39 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Dosen weiße Bohnen à 400 g

200 g TK-Spinat aufgetaut

200 g Feta

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 Bio-Zitrone Saft und Schale

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Spüle die Bohnen ab und lasse sie abtropfen. Tropfe auch den aufgetauten Spinat ab.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate Zwiebel und Knoblauch darin glasig.

Gib die Bohnen dazu und würze sie mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Brate alles für 5 Minuten.

Wasche den Spinat und gib ihn in die Pfanne. Rühre den Spinat und Zitronensaft und -schale unter.

Zerkrümele den Feta über die Pfanne und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.