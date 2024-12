Dieser Bolognese-Eintopf ist schnell, einfach und unfassbar lecker

Schäle die Karotten und den Sellerie und schneide beides in Würfel. Schäle auch die Schalotte und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche die Paprika und würfele sie. Schneide auch den Speck in Würfel.

Schäle die Karotten und den Sellerie und schneide beides in Würfel. Schäle auch die Schalotte und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche die Paprika und würfele sie. Schneide auch den Speck in Würfel.