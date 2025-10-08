Dieser Bolognese-Eintopf ist schnell gemacht und einfach unfassbar lecker

Spaghetti Bolognese ist eines der beliebtesten Nudelgerichte, wenn nicht sogar das beliebteste. Wir wandeln den italienischen Klassiker heute etwas ab und bereiten einen deftigen Bolognese-Eintopf zu. Dazu servieren anstelle von Nudeln weiches Ciabatta-Brot.

Bolognese-Eintopf: italienisch, deftig, schnell gemacht

Die Bolognese-Soße kommt ursprünglich aus der Region-Emilia Romagna, wo Bologna als kulinarische Hauptstadt gilt. Diese Region ist bekannt für ihre traditionellen Fleischgerichte und ihren unverwechselbaren Geschmack. Doch im Gegensatz zur klassischen Bolognese, die oft stundenlang köchelt, ist der Bolognese-Eintopf eine moderne, zeitsparende Variante und in nicht einmal einer Stunde fertig. Er bringt den vollen Geschmack, ohne dass du den ganzen Tag am Herd stehen musst.

Die Hauptzutat ist natürlich Hackfleisch. Hinzu kommen noch Sellerie, Möhren, Paprika, Speck sowie gehackte Tomaten. Lorbeer, Oregano und Basilikum sorgen für den typisch italienischen Geschmack.

Das Gemüse sowie die Zwiebeln und den Knoblauch schälst du und schneidest alles dann klein. Der Speck wird ebenfalls in Würfel geschnitten. Dann brätst du das Hack in etwas Öl scharf an und gibst Tomatenmark hin. Danach kommt das Gemüse mit in den Topf. Lösche alles mit Brühe und gehackten Tomaten ab. Nun kommen Lorbeerblatt und Oregano hinzu und alles wird mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker gewürzt. Jetzt lässt du den Eintopf 20 Minuten köcheln. Entferne zum Schluss nur noch das Lorbeerblatt und serviere den Bolognese-Eintopf mit gehacktem Basilikum und frischem Ciabatta-Brot.

Auch dieses Spaghetti-Bolognese-Sandwich mit Mozzarella ist einfach unwiderstehlich. Oder du bereitest dir diese Rigatoni Bolognese zu. Sie sind ein italienisches Rezept für Anfänger. Soll es etwas ausgefallener sein, backe dir den Auberginen-Zucchini-Kuchen gefüllt mit Bolognese und Feta.

Für die passende Tischdeko sorgen unsere Kollegen von Geniale Tricks. Verschönere deinen Tisch zum Beispiel mit einer herbstlichen Leuchtkugel.

Bolognese-Eintopf Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Karotten

100 g Sellerie

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 Paprika

100 g Speck

3 EL Öl

800 g Hackfleisch gemischt

2 EL Tomatenmark

600 ml gehackte Tomaten

800 ml Gemüsebrühe

1 Lorbeerblatt

Oregano

Salz und Pfeffer

Zucker

1/2 Bund Basilikum

1 Ciabatta-Brot Zubereitung Schäle die Karotten und den Sellerie und schneide beides in Würfel. Schäle auch die Schalotte und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche die Paprika und würfele sie. Schneide auch den Speck in Würfel. Erhitze das Öl in einem großen Topf und brate das Hack darin scharf an. Gib das Tomatenmark hinzu und schwitze es kurz mit an. Dann kommen Möhren, Sellerie, Paprika, Speck, Schalotte und Knoblauch hinein. Lösche alles mit den gehackten Tomaten und der Brühe ab. Gib das Lorbeerblatt hinzu und würze nach Geschmack mit Oregano, Salz, Pfeffer und Zucker. Lass den Bolognese-Eintopf 20 Minuten köcheln. Wasche das Basilikum und hacke es klein. Tipp: Das funktioniert am besten mit einem Das funktioniert am besten mit einem Wiegemesser 🛒 Entferne das Lorbeerblatt und serviere den Eintopf mit dem gehackten Basilikum und Ciabatta-Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.