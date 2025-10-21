Boston Cream Donuts gefüllt mit Vanillecreme: einfach selber backen

Wenn man mich fragt, ob ich einen Lieblingsdonut habe, dann sage ich: Boston Cream Donuts. Ich bin ein absoluter Fan der süßen, nach Vanille schmeckenden Füllung, die ganz wunderbar mit der herben Schokoladenglasur harmoniert. Dazu dieser fluffige Teig – herrlich!

Rezept für Boston Cream Donuts

Ich kenne Boston Cream Donuts dank einer berühmten Donut-Fastfood-Kette, die es aus den Vereinigten Staaten von Amerika längst auch nach Europa und Deutschland geschafft hat. Früher gönnte ich mir gern einen der süßen Krapfen, aber auf Dauer geht das doch ganz schön ins Geld. Zwar gibt es die Donuts heute nicht nur bei erwähnter Kette, sondern auch in anderen Cafés, aber günstiger sind sie dort nicht unbedingt. Daher heißt die Devise: Boston Cream Donuts selber machen.

Das dauert zwar etwas länger, als das Gebäck einfach im Café zu bestellen, aber nicht nur geübte Hobbybäcker werden daran ihre Freude haben. Denn wer schon einmal einen Klassiker, den man sonst gern käuflich erwirbt, selbst gemacht hat, spürt ein ganz besonderes Gefühl von Glück und Stolz. Und keine Bange: Die Mühe lohnt sich, denn am Ende kommen gleich sechs Boston Cream Donuts dabei heraus. Einen oder zwei kannst du gleich verputzen, die anderen bewahrst du einfach in einer luftdicht verschlossenen Box auf und schlemmst sie die kommenden Tage. Oder du teilst sie natürlich mit deinen Liebsten, klar.

Ein Tipp: Um die Boston Cream Donuts zu befüllen, kannst du mit dem Stiel eines Holzlöffels ein Loch hineindrücken und dieses durch Drehen und Wenden des Stiels erweitern. Dann füllst du die Vanillecreme in eine Spritztüte und befüllst die Krapfen damit. Gelingt dir das nicht, kannst du die Donuts alternativ wie Brötchen aufschneiden, mit der Creme bestreichen und wieder zusammensetzen. Verziere sie in diesem Fall aber am besten schon vorher mit der Schokolade.

Noch mehr süßes Gebäck gefällig? Gar kein Problem! Kennst du schon unser Rezept für Berliner? Die schmecken nicht nur zu Karneval und Silvester. Auch die polnischen Krapfen Pączki sind echte Leckerbissen, ebenso wie unsere Donuts aus dem Ofen.