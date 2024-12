Boterkoek: holländischer Butterkuchen ist besonders einfach und lecker

Dieser schlichte Traditionskuchen kommt in Nordeuropa seit Jahrhunderten auf den Tisch. Jede Region hat von der leckeren Kuchenspezialität mit reichlich Butter eine eigene Abwandlung parat. Heute kommt der holländische Butterkuchen namens Boterkoek in den Ofen. Der zeichnet sich durch eine schöne goldbraune Oberfläche mit Gittermuster und Mandeln aus. Anders als der deutsche Butterkuchen besteht er nicht aus Hefeteig, sondern einem einfachen Mürbeteig. Das macht die Zubereitung wunderbar unkompliziert. Lecker!

Boterkoek wie in Holland

Butterkuchen ist in den Niederlanden nicht einfach nur ein Dessert – er ist ein Symbol für Gemütlichkeit, Gastfreundschaft und familiäre Momente. Seit jeher wird der Kuchen aus wenigen, einfachen Zutaten zubereitet: Butter, Eier, Zucker und Mehl – Dinge, die in fast jedem Haushalt zu finden sind. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen mit bescheidenen Mitteln auskommen mussten, war Butterkuchen ein Genuss für besondere Anlässe.

Traditionell wird der Boterkoek zu einer Vielzahl von Gelegenheiten serviert: Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen oder einfach zu einem guten Kaffee. Sein Geschmack ist buttrig, leicht süß und durch die Dekoration mit Mandeln und Rosinen manchmal auch ein wenig nussig. Doch das Schönste am Butterkuchen ist wahrscheinlich seine Einfachheit.

Denn die Zubereitung von Boterkoek ist kinderleicht und ideal für alle, die schnelle und unkomplizierte Rezepte bevorzugen. Vermenge einfach Butter, Zucker und Vanillezucker. Gib das Eiweiß dazu und anschließend das Mehl mit einer Prise Salz. Schon hast du den Grundteig, den du in die Form füllst. Damit er später seinen charakteristischen Glanz bekommt, bestreichst du die Oberfläche mit verquirltem Eigelb. Die finale Dekoration aus Gittermuster, Mandelblättchen und Rosinen macht den Butterkuchen endgültig zu einem klassischen Boterkoek.

Die Butterkuchen-Reise führt uns weiter nach Frankreich: Dort kannst du den bretonischen Butterkuchen genießen. In den USA ist Butterkuchen besonders weich und saftig! Überzeuge dich davon mit dem St. Louis Gooey Butter Cake. Und fruchtig wird’s mit diesem Butter-Mandelkuchen mit Quitte!