Bounty-Kugeln: Die schmecken wie der Schokoriegel

Du liebst Kokos und Schokolade? Dann werden dich diese einfachen Bounty-Kugeln auf jeden Fall begeistern! Mit nur wenigen Zutaten zauberst du kleine Köstlichkeiten, die fast wie der beliebte Schokoriegel schmecken. Diese selbstgemachten Leckereien brauchen weder Backofen noch komplizierte Techniken – perfekt für spontane Naschlust oder als Geschenk aus der Küche.

Bounty-Kugeln: süße Versuchung aus nur drei Zutaten

Bereits im 19. Jahrhundert entdeckten Konditoren die perfekte Harmonie zwischen der tropischen Süße der Kokosnuss und der herben Eleganz von dunkler Schokolade. Der berühmte Bounty-Riegel, der 1951 in England das Licht der Welt erblickte, machte diese Geschmackskombination weltberühmt und wird von Millionen von Menschen geliebt.

Für die Bounty-Kugeln benötigst du lediglich drei Zutaten: Kokosraspeln, gesüßte Kondensmilch und Zartbitterschokolade. Und auch die Zubereitung ist kinderleicht. Verrühre die Kokosraspeln mit der Kondensmilch zu einer cremigen Masse. Lass diese anschließend rund zehn Minuten ruhen, bevor du sie mit zwei Teelöffeln zu kleinen Kugeln formst. Stelle diese anschließend für eine halbe Stunde kalt. Zum Schluss brauchst du nur noch die Schokolade zu schmelzen und die Kugeln darin zu rollen, sodass sie vollständig mit Schokolade überzogen sind. Stelle die fertigen Bounty-Kugeln zum Festwerden in den Kühlschrank.

Dort kannst du sie zwei bis drei Wochen aufbewahren. So lecker, wie sie sind, überstehen die süßen Kugeln aber sicher keine Woche. Wer sie nicht selbst vernascht, verschenkt sie einfach als Mitbringsel aus der Küche an Freunde oder die Familie.

Du bist auf den Geschmack gekommen? Dann probiere auch unsere fruchtigen Erdbeer-Bounty oder die köstlichen Rumkugeln ohne Alkohol für die ganze Familie. Für besondere Anlässe empfehlen wir dir unsere luxuriösen Dubai-Schokoladenpralinen oder die beliebten veganen Oreo-Pralinen.

Bounty-Kugeln Anke 3.50 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kokosraspeln

200 ml gesüßte Kondensmilch

200 g Zartbitterschokolade Zubereitung Verarbeite Kokosraspeln und Kondensmilch zu einer festen Masse. Lass die Mischung ca. 10 Minuten ruhen.

Forme mit zwei Teelöffeln kleine Kugeln aus der Masse und stelle sie 30 Minuten kalt.

Schmilz die Schokolade im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Rolle die gekühlten Kugeln vorsichtig in der geschmolzenen Schokolade, bis sie vollständig überzogen sind.

Lege die fertigen Bounty-Kugeln auf einen mit Backpapier ausgelegten Teller und lass sie im Kühlschrank fest werden. Notizen Die Bounty-Kugeln lassen sich 2-3 Wochen im Kühlschrank aufbewahren.

