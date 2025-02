Bounty zum Frühstück? Mit diesen Overnight Oats ist es möglich

Kennst du das? Du stehst morgens auf, hast dir eigentlich vorgenommen gesund zu frühstücken, aber nun ruft dein süßer Zahn nach deinem liebsten Schokoriegel. Kein Problem! Unsere Bounty Overnight Oats sind die perfekte Lösung. Dank Haferflocken sind sie sättigend und gesund, aber dunkle Schokolade und Kokosraspeln machen sie gleichzeitig unwiderstehlich lecker. Schnell vorbereitet und ideal zum Mitnehmen – das ideale Frühstück für Naschkatzen mit wenig Zeit.

Der beste Start in den Tag: Rezept für Overnight Oats

Das Tolle an Overnight Oats: Wenn du sie einfach gleich in einem Frühstücksglas für unterwegs 🛒 zubereitest, brauchst du sie am nächsten Morgen nur noch aus dem Kühlschrank schnappen und los geht’s! Vergiss ab sofort die belegten Brötchen vom Bäcker und starte mit einer Portion dieser leckeren Bounty Overnight Oats in den Tag.

Der Vorteil an diesem Frühstück: Es ist eine echte Nährstoffbombe und bringt dich energiegeladen durch den Vormittag. Denn Haferflocken bestehen zum Großteil aus komplexen Kohlenhydraten, die dich lange satt halten und den Blutzuckerspiegel stabil halten. Außerdem enthalten sie unglaublich viel Protein und machen durch ihren hohen Ballaststoffgehalt auch deinen Darm happy. Was will man mehr!

Noch nährstoffreicher kannst du die Bounty Overnight Oats machen, indem du einige Chia- oder Leinsamen unterrührst. Gehackte Mandeln oder Walnüsse sorgen für zusätzlich Biss und liefern nebenbei gesunde Fette. Die Kombi aus Kokos und Banane ist ebenso unschlagbar. Statt mit Honig, Agavendicksaft oder Ähnlichem zu süßen, kannst du auch eine halbe zerdrückte Banane in die Bounty Overnight Oats einrühren. Guten Appetit!

Ohne Haferflocken kannst und willst du nicht in den Tag starten? Dann probier zur Abwechslung auch mal diese Pistazien-Overnight-Oats aus. Mit unserem Rezept für Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter legst du einen echten Power-Start hin. Und wenn du morgens gleich einen Energie-Kick brauchst, solltest du mal diese Cold Brew Overnight Oats testen. Nichts dabei, was dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt? Dann frag unseren Koch-Bot!

Bounty Overnight Oats Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 30 g Haferflocken

100 ml Milch

2 EL Kokosjoghurt

1-2 EL Kokosraspeln

Honig nach Geschmack

etwas Vanilleextrakt nach Geschmack (optional)

30 g Zartbitterschokolade

1 EL Kokosöl Zubereitung Gib die Haferflocken zusammen mit Milch, Joghurt, Kokosraspeln, Honig und optional etwas Vanilleextrakt in eine Schüssel und verrühre alles miteinander. Lass die Haferflocken kurz quellen.

Schmilz in einer Schüssel über einem Wasserbad die Schokolade mit etwas Kokosöl. Gieße die Schokolade gleichmäßig über die Haferflockenmischung, sodass eine Schokoschicht entsteht. Bestreue das Ganze nochmal mit einigen Kokosraspeln.

Stelle die Overnight Oats für mindestens 1 Stunde oder am besten über Nacht in den Kühlschrank. Sobald die Schokolade fest geworden ist, kannst du die Bounty Overnight Oats genießen.

