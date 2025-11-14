Diese irischen Kartoffelpuffer sind unwiderstehlich

Kennst du schon Boxty? Wenn nein, hast du bisher etwas verpasst. Dabei handelt es sich um eine Art irischen Kartoffelpuffer, den du zu jeder Tages- und Nachtzeit genießen kannst. Alles, was du brauchst, sind Kartoffeln und ein paar weitere Zutaten. Lass uns loslegen!

Boxty: irische Kartoffelpuffer

Boxty on the griddle, boxty in the pan, if you can’t make boxty, you’ll never get a man – „Boxty auf dem Grill, Boxty in der Pfann(e), kannst du keinen Boxty machen, findest du keinen Mann.” So lautet ein alter irischer Reim, der die Gefühle der westeuropäischen Nation gegenüber diesen Pfannkuchen ziemlich treffend zusammenfasst. So gut wie jede Familie der Inselnation hat ihr eigenes Rezept für die irischen Kartoffelpuffer, die dort Boxty genannt werden. Der Name stammt vermutlich von dem Begriff arán bocht tí, was „Armenhaus-Brot“ bedeutet.

Kartoffeln sind eng mit der irischen Kultur verwachsen, seit sie im 16. Jahrhundert Europa erreichten. Angeblich soll ein durchschnittlicher Ire im 19. Jahrhundert rund sechs Kilo Erdäpfel pro Tag konsumiert haben. Die Kartoffel galt als das Grundnahrungsmittel der Iren, weshalb die Große Hungersnot um 1845, bei der es durch Kartoffelfäule zu massiven Ernteausfällen kam, auch so verheerende Zerstörung anrichtete. Damals starben rund zwölf Prozent der irischen Bevölkerung an Hunger. Bis heute sind Auswirkungen dieser schlimmen Zeiten sichtbar.

Aber zurück zu schöneren Themen. Irische Kartoffelpuffer sind seit Jahrhunderten ein wichtiger Bestandteil der irischen Küche. Bis heute sind sie sehr beliebt und dienen als Snack oder Beilage zu Fleisch- und Eintopfgerichten. Die Zutaten für Boxty sind einfach: Kartoffeln, Mehl, Natron, Buttermilch und Eier. Koche einen Teil der Kartoffeln und reibe die übrigen. Mische nun die übrigen Zutaten unter und rühre alles zu einem Teig. Backe diesen zu runden, flachen Fladen aus. Boxty schmecken besonders gut heiß mit geschmolzener Butter oder saurer Sahne.

Irland ist für seine rustikale Küche bekannt, die dennoch einiges zu bieten hat. Backe dir ein irisches Sodabrot und genieße einen heißen Irish Coffee nach Originalrezept. Auch das irische Kartoffelpüree Colcannon macht rundum glücklich, besonders an kalten Tagen.