Bozner Soße: Serviere doch mal diesen Südtiroler Klassiker zu Spargel

In Südtirol ist die Bozner Soße ein echter Klassiker. Sie ist die perfekte Begleiterin zu Spargel und eine leckere Alternative zur altbekannten Sauce hollandaise. Wenn du also mal etwas Neues ausprobieren möchtest, dann merke dir dieses Rezept!

Rezept für Bozner Soße: passt toll zu Spargel

Die Bozner Soße ist in wenigen Minuten fertig. Maximal eine Viertelstunde stehst du dafür am Herd. Benannt ist sie nach der Stadt Bozen in Südtirol. Man reicht die Soße zum sogenannten Terlaner Spargel, einer ganz besonders weichen Sorte.

Warum die Bozner Soße so beliebt ist? Sie zeichnet sich durch ihre cremige Konsistenz aus, die sie dank gekochten Eigelbs erhält. Dieses wird mit heißer Brühe und Senf vermengt. Anschließend rührt man langsam, aber kräftig Öl hinein. Das gekochte Eiweiß schneidet man fein und hebt es zusammen mit gehacktem Schnittlauch unter. Nun muss man die Soße nur noch mit etwas Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.

Gut zu wissen: Ist grüner oder weißer Spargel gesünder? Wir erklären die Unterschiede. Auch spannend: Wer Spargel kocht, sollte das Spargelwasser nicht einfach wegschütten. Es lässt sich vielfach weiterverwenden – nicht nur zum Kochen.

So leicht, so lecker. Die Soße passt nicht nur zu Spargel, sondern ist auch eine tolle Beilage zu anderen Gemüsesorten und kann sogar als Salatsoße verwendet werden.

Die Südtiroler Küche ist eine echte Fusionsküche und wird von italienischen und österreichischen Einflüssen geprägt. Typisch ist nicht nur die Bozner Soße. Wer in dem norditalienischen Gebiet Urlaub macht, kann sich beispielsweise auch Südtiroler Speckknödel schmecken lassen. Als vegetarische Variante bieten sich Spinatknödel mit Bergkäse an. Wen es in die italienische Richtung zieht, macht mit Traditionsgerichten wie Pasta al Limone oder einer Carbonara nichts verkehrt.