Ein Stück Geborgenheit zum Teilen: Bratapfel-Butterkuchen

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, macht man es sich am liebsten mit einem heißen Getränk und einem Stück Kuchen auf der Couch bequem. Mir geht es zumindest so. Ein besonderes, geschmackliches Highlight ist dieser Bratapfel-Butterkuchen. Gewürze wie Zimt, Muskat, Kardamom und Gewürznelke sorgen für Behaglichkeit, denn ihren Geruch und Geschmack verbinden wir mit der Vorweihnachtszeit. Und damit kann man ja eigentlich nie früh genug anfangen.

Rezept für Bratapfel-Butterkuchen

Der Ursprung des Butterkuchens findet sich tief in der norddeutschen Backtradition. Er gehört zu den „Feinen Backwaren“ und gehörte früher zu jedem Festtag, serviert auf Porzellantellern neben Filterkaffee und Geschichten aus dem Alltag.

Mit der Zeit fanden sich immer neue Varianten, und eine davon ist der Bratapfel-Butterkuchen – eine Verbindung aus zwei Klassikern, bei der die saftige Fülle von Bratäpfeln die buttrige Schlichtheit des Hefekuchens veredelt.

So wird ein einfacher Kuchen durch Apfelstücke, Mandeln und feine Gewürze zu einem festlichen Gebäck, das die Freude auf Weihnachten in den Herbst hinein trägt.

Mit diesem einfachen Rezept bereitest du ein Gebäck zu, das nicht nur sättigt, sondern ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt – perfekt für kalte Nachmittage, an denen es draußen so richtig ungemütlich ist.

Der weiche Teig unter der knusprigen, aromatischen Schicht bringt deine Gäste oder auch nur dich dazu, sich gleich noch ein zweites Stück zu nehmen. Ich kann es dir nicht verübeln. Bei mir landen auch immer mindestens zwei Stücke des Bratapfel-Butterkuchens gleichzeitig auf dem Teller.

Probier auch diese Varianten des Butterkuchens: den fruchtigen Butter-Mandelkuchen mit Quitte, den saftigen Butterkuchen mit Pflaumen oder eine schnelle Version – Butterkuchen ganz ohne Hefe.

Bratapfel-Butterkuchen Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 21 g frische Hefe 1/2 Würfel

200 ml lauwarme Milch

70 g Zucker

500 g Mehl

90 g Butter plus etwas zum Einreiben

1 Msp. Salz

1 Ei

1 Msp. Zimt Für die Füllung: 200 ml Milch

2 Eigelbe

40 g Speisestärke

70 g Zucker

100 ml Sahne

1/2 TL Zimt Für den Belag: 4 Äpfel

2 EL Rosinen optional

80 g weiche Butter

80 g Zucker

1 TL Zimt

1 Msp. Muskat

1 Msp. Kardamom gemahlen, online z.B. hier 🛒

100 g Mandelblättchen Zubehör 1 Blech (25×40 cm) Zubereitung Rühre die Hefe mit der lauwarmen Milch und dem Zucker in einer Schüssel an und lass die Mischung kurz stehen. Gib Mehl, Butter, Salz, Ei und Zimt dazu und verknete alles zu einem glatten Teig. Bestreiche ihn mit etwas Butter, decke ihn ab und lass ihn 90 Minuten ruhen. Verrühre Milch, Eigelbe, Speisestärke und Zucker in einem Topf gründlich. Erhitze die Masse unter ständigem Rühren, bis sie eindickt. Ziehe Sahne und Zimt unter und stelle die Creme beiseite. Schäle die Äpfel und schneide sie in kleine Stücke. Weiche die Rosinen nach Wunsch kurz in warmem Wasser oder Apfelsaft ein. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Teig auf einem Backblech aus und drücke ihn bis an den Rand gleichmäßig an. Lass ihn 15 Minuten ruhen. Drücke mit den Fingern Mulden in den Teig. Verteile Butterflocken in den Vertiefungen und setze den Zimtpudding teelöffelweise dazwischen. Streue die Apfelstückchen und Rosinen darüber. Vermische Zucker mit Zimt, Muskat und Kardamom. Streue die Mandelblättchen über den Kuchen, anschließend den Gewürz-Zucker. Backe den Kuchen 20–30 Minuten, bis er goldbraun ist. Serviere ihn am besten noch leicht warm. Notizen Ein selbstgebasteltes Windlicht mit Blättern sorgt für die passende Stimmung. Die Anleitung dafür findest du bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.