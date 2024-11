Bratapfel-French-Toast: Genießer-Frühstück mit herbstlicher Note

Das Wetter gibt einem gerade nicht viel Grund zur Freude. Es ist grau, nebelig und kalt und somit typisch für den November. Da fällt das Aufstehen am Morgen gleich doppelt schwer. Die einzige Motivation, die einen da aus dem Bett locken kann, ist die Aussicht auf einen leckeren Bratapfel-French-Toast. So bereitest du ihn zu.

Rezept für Bratapfel-French-Toast

Ein gutes Frühstück am Morgen gehört einfach dazu. Ich verlasse nie das Haus, ohne etwas gefrühstückt zu haben. Dabei probiere ich auch gern neue Rezepte aus. Immer nur Müsli oder Brötchen mit Aufstrich wären mir auf Dauer einfach zu langweilig. Aktuell liebe ich es, mir morgens einen Bratapfel-French-Toast zuzubereiten.

Der Toast ist die perfekte Mischung aus süß und fruchtig, gespickt mit weihnachtlichen Aromen wie Zimt und Vanille. Für diese Version des Klassikers French Toast bereitest du am besten zuerst die Äpfel zu. Je nachdem, ob du die Schale mitessen magst oder nicht, schälst und entkernst du die Äpfel, viertelst sie und schneidest sie in dünne Scheiben. Brate sie dann in einer Pfanne mit Butter, Zimt, Muskatnuss und Ahornsirup an, bis sie weich und karamellisiert sind.

Damit die French Toasts ihren süßen Geschmack bekommen und beim Braten schön knusprig werden, verquirlst du Eier mit Milch und gibst etwas Vanillemark dazu. Tunke die Brotscheiben hinein und lass sie die Flüssigkeit gut aufsaugen. Anschließend brätst du sie ebenfalls in einer Pfanne mit Butter an, bis sie schön knusprig und goldbraun sind. Zum Schluss servierst du die Toasts mit den Bratäpfeln und gießt noch etwas Ahornsirup obendrüber. Das war es auch schon.

Der French Toast gehört zu den absoluten Frühstücksklassikern mit langer Geschichte. Immerhin sollen schon die alten Römer ein ähnliches Gericht gern gegessen haben. In den USA ist der Frühstücksklassiker sogar so beliebt, dass er am 28. November einen eigenen Feiertag hat. Lasst uns den French Toast schon heute feiern und noch weitere Varianten probieren, wie den French Toast mit Erdnussbutter und Banane, den French Toast Auflauf oder diese French Toast Waffeln.