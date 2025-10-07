Bratapfelmarmelade: Verpasse deinem Frühstück eine Portion Aroma

Langsam wird es draußen richtig herbstlich und die Temperaturen sinken. Zeit für leckere Rezepte, die für wohlige Wärme sorgen. Mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack und den leckeren Gewürzen zaubert die Bratapfelmarmelade sofort Gemütlichkeit auf den Frühstückstisch.

Bratapfelmarmelade: weckt Vorfreude auf Weihnachten

Der Bratapfel ist im deutschsprachigen Raum ein fester Bestandteil der Winter- und Weihnachtszeit. Schon im Mittelalter wurden Äpfel mit Gewürzen gefüllt und im Ofen gebacken, um an kalten Abenden Wärme und Süße zu spenden. Diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Oft wird der Bratapfel auch in Geschichten und Gedichten erwähnt – er ist ein Symbol für Wärme, Gemütlichkeit und die Freude an kleinen Dingen.

Wir holen uns den wohligen Geschmack der Weihnachtszeit mit der Bratapfelmarmelade schon jetzt aufs Brot. Du kannst sie gut auf Vorrat kochen und für kalte Tage im Vorratsschrank lagern. So hast du immer ein Stück Gemütlichkeit griffbereit.

Für die Bratapfelmarmelade eignen sich aromatische Apfelsorten wie Boskoop oder Elstar am besten. Diese Sorten haben eine angenehme Säure, die perfekt mit der Süße des Zuckers und dem Zimt und dem Bittermandelaroma harmoniert. Hinzu kommen noch ein wenig Zucker, Vanillezucker sowie Apfel- und Zitronensaft. Mandeln und Rosinen können optional für zusätzliche Aromen und Biss sorgen.

Ein weiterer Pluspunkt der Bratapfelmarmelade ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst sie nicht nur als Brotaufstrich verwenden, sondern auch als Füllung für Plätzchen, als Topping für Pfannkuchen oder sogar zu würzigem Käse servieren. Besonders lecker wird es, wenn du die Marmelade auf warmen Waffeln oder Crêpes verteilst und mit etwas Puderzucker bestreust.

Aus Äpfeln lässt sich außerdem noch ein leckeres Apfelgelee zaubern. Tolle Geschmacksvariationen sind auch die Apfel-Salzkaramell-Marmelade und die Apfelmarmelade mit Senf.

Bratapfelmarmelade Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Äpfel

3 EL Zucker

250 ml Apfelsaft

1/2 TL Zimt

1 TL Vanillezucker

1 Zitrone ihr Saft

500 g Gelierzucker 2:1

3 Tropfen Bittermandelöl oder 1 EL Rum Zubereitung Wasche zuerst die Äpfel, schäle sie und entferne das Kerngehäuse 🛒 . Schneide sie in Würfel. Lass den Zucker in einem Topf karamellisieren. Rühre die Apfelstücke ein und lösche dann mit dem Apfelsaft ab. Füge Zimt, Vanillezucker und den Saft einer Zitrone hinzu und lass alles 10-15 Minuten köcheln. Rühre immer wieder um. Rühre nun den Gelierzucker ein und lass die Marmelade 3-4 Minuten sprudeln kochen. Überprüfe ihre Konsistenz mit der Gelierprobe. Rühre zum Schluss das Bittermandelöl ein und fülle die Bratapfelmarmelade in saubere Gläser. Verschließe sie fest und lass sie dann abkühlen. Notizen Verfeinere die Marmelade nach Geschmack noch mit gehackten Mandeln und/oder Rosinen.

Kühl und dunkel gelagert, hält sich die Bratapfelmarmelade mehrere Monate.

So geht die Gelierprobe: Gib etwas Marmelade auf einen Teller. Dieser sollte vorher am besten kalt gestellt worden sein. Warte nun einige Minuten. Wird die Masse dicklich und verläuft nicht mehr, hat sie die richtige Konsistenz und kann in die Gläser gefüllt werden.

