Bratkartoffel-Burger: deftig, einfach, ungewöhnlich gut

Hast du schon einmal einen Bratkartoffel-Burger gegessen? Er ist knusprig, deftig und einfach lecker. Mit Speck und Zwiebeln wird er zum neuen Lieblingsessen deiner Familie und dir. Mit diesem Rezept kannst du ihn in nur 15 Minuten zubereiten.

Rezept für Bratkartoffel-Burger mit Speck und Zwiebeln

Ich bin ein großer Fan von Kartoffeln, gönne mir aber gern hin und wieder auch einen saftigen Burger. Mit diesem Rezept wird beides in einem Gericht vereint.

Die Grundzutaten für den Bratkartoffel-Burger sind im Prinzip die gleichen, wie bei jedem anderen, klassischen Burger: Du benötigst ein Brioche-Brötchen, Salat, saure Gurken sowie Ketchup, Mayo und Zwiebeln. Anstelle des Fleischpattys kommen in dieser Variante Bratkartoffeln und gebratener Bacon hinzu.

Für die Bratkartoffeln eignen sich Pellkartoffeln vom Vortag am besten. Du kannst sie aber auch frisch kochen. Um Zeit zu sparen, gare ich meine Kartoffeln immer in der Mikrowelle. Ich platziere sie dafür in einem Mikrowellengeschirr mit Deckel, in das ich noch etwas Wasser gebe. Nach fünf bis sechs Minuten bei 900 Watt sind die Kartoffeln, je nach Größe, gar.

Der Bratkartoffel-Burger mit Speck und Zwiebeln zeigt, wie einfach es ist, bekannte Gerichte abzuwandeln oder zu einem neuen zu kombinieren. Er zeigt außerdem, dass leckeres Essen nicht kompliziert sein muss. Bei mir kommt er ab heute definitiv öfter auf den Teller.

Bratkartoffel-Burger Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 rote Zwiebeln

2 große Pellkartoffeln abgekühlt

8 Scheiben Bacon

Salz und Pfeffer

4 Brioche-Burger-Buns

4 EL Ketchup

4 EL Mayonnaise

4 Salatblätter

2 Sandwich-Gurken Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Scheiben. Tipp: Dafür kannst du eine Dafür kannst du eine Mandoline 🛒 benutzen. Schneide auch die Kartoffeln in Scheiben. Braten den Bacon in einer Pfanne ohne Öl an. Lass ihn danach auf einem Küchenpapier abtropfen. Brate die Kartoffeln und Zwiebeln in derselben Pfanne an. Salz und pfeffere die Bratkartoffeln. Lege Kartoffeln und Zwiebeln kurz beiseite. Bräune die Buns kurz mit der Schnittseite nach unten in der Pfanne an. Verteile Ketchup und Mayo auf den Brötchen und belege sie anschließend mit dem Salat, den Sandwich-Gurken, Kartoffelscheiben und Zwiebeln. Notizen Mit der richtigen Tischdeko isst es sich gleich besser. Passend zum Herbst kannst du einen schönen Strauß aus Tannenzapfen basteln. Die Kollegen von Geniale Tricks zeigen dir, wie es geht.

