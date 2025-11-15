Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse: knuspriger Genuss mit wenig Fett

Klassiker haben eine festgeschriebene Zubereitungsform? Von wegen! Dass dem nicht so ist, beweisen unsere Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse. Die sind einfach zubereitet und unheimlich knusprig, verwenden aber deutlich weniger Öl als herkömmliche Bratkartoffeln. Wie das geht, verraten wir dir hier!

So knusprig sind Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse

Bratkartoffeln sind ein absoluter Klassiker der deutschen Küche und das zurecht. Wer liebt sie schließlich nicht, die knusprigen, goldbraunen Kartoffelscheiben? Sie verfeinern Mahlzeiten als leckere Beilage oder schmecken auch eigenständig. Das einzig Negative an ihnen: Zum Anbraten braucht es sehr viel Fett. Versuchst du also, ein bisschen gesünder zu leben, dann ist die Heißluftfritteuse deine neue beste Freundin.

Diese arbeitet nämlich nicht mit Fett, sondern mit einem steten Heißluftstrom, welcher die Bratkartoffeln umhüllt. Dadurch werden sie von allen Seiten knusprig. Gleichzeitig hat das kleine Küchengerät einen geringeren Energieaufwand als der Backofen, da du es nicht vorheizen musst. Gleichzeitig zirkuliert der Luftstrom in dem Gerät so schnell, dass die Kartoffeln knusprig werden, ohne direkt auszutrocknen. Das Ergebnis: Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse, die außen knackig und innen fluffig-saftig sind.

Um Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse zuzubereiten, brauchst du neben dem Hauptakteur Kartoffeln lediglich etwas Öl, Salz und Pfeffer, plus sämtliche Kräuter und Aromaten, auf die du gerade Lust hast. Dabei bieten sich Kräuter wie Thymian und Rosmarin oder aber Zutaten wie Knoblauch oder Zwiebeln an. Schaue, wonach dir ist und was dein Küchenschrank gerade so hergibt!

Wie isst du deine Bratkartoffeln am liebsten? Als Beilage zu einem Schnitzel oder einem Stück Fisch, wo sie einen knusprigen Akzent setzen? Bei mir zu Hause waren Bratkartoffeln oftmals eine Hauptmahlzeit, gerne aßen wir ein Spiegelei, etwas Ketchup und vielleicht auch einen grünen Salat dazu. Perfekt für ein Weeknight-Dinner, das glücklich macht und kein Gefühl der Reue hinterlässt, weil die Zubereitung zu fettig ausgefallen ist. Guten Appetit!

Die Heißluftfritteuse ist unser neues Lieblingsgerät in der Küche – wir bereiten sowohl Deftiges wie dieses Ofengemüse, als auch süße Zimtschnecken darin zu. Und wusstest du, dass du sogar Eier darin kochen kannst?