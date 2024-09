Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch: leckere Feierabendküche

Bratkartoffeln sind ein echter Klassiker der Hausmannskost. Und auch diese Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch geben sich bodenständig. Aber dennoch: Von der Variante mit Speck und Zwiebeln unterscheiden sie sich, bilden stattdessen mit Zucchini und Hack ein neues Traumtrio, das wir gerne futtern. Willst du auch eine Portion?

Knusprige Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch: Lieblingsgericht!

Wir verabschieden uns für heute mal von den altbekannten Bratkartoffeln und schlemmen stattdessen diese Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch. Die Zubereitung ist mit 40 Minuten natürlich nicht schnell wie ein D-Zug, lohnt sich aber trotzdem. Kleiner Tipp: Hast du noch Kartoffeln vom Vortag übrig, geht’s deutlich zügiger. Also, worauf wartest du noch?

Schäle deine Kartoffeln, schneide sie klein und koche sie gar. Je kleiner du sie schnippelst, desto schneller werden sie übrigens gar. Derweil kannst du bereits Zwiebel und Hackfleisch braten. Zuvor röstest du allerdings ein paar Kreuzkümmelsamen an, um dem Gericht mehr Aroma zu verleihen. Dann kommen Hack und Zwiebeln mit in die Pfanne.

Schneide in der Zwischenzeit die Zucchini, nachdem du sie gewaschen hast. Diese darf nun gemeinsam mit den gekochten Kartoffelwürfeln mit in die Pfanne. Hier wird’s jetzt ganz schön voll, also achte darauf, eine möglichst große Pfanne zu verwenden. Sind die Kartoffeln und Zucchini leicht gebräunt und etwas knusprig, wird das Ganze mit Koriander, Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Serviere zu den Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch einen Klecks Joghurt, das schmeckt herrlich frisch.

Wie, du hast die Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch schon aufgefuttert? Dann wird’s aber schleunigst Zeit für Nachschub! Probiere Bratkartoffeln mit Pfifferlingen oder Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch. Wir lieben beide Gerichte. Wer es besonders kreativ mag, kocht sich übrigens eine Bratkartoffelsuppe mit Speck. Klingt schmackhaft, der?