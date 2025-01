Bratwurst aus dem Airfryer: außen knusprig, innen saftig

Die Bratwurst ist ein wahrer Snackklassiker. Ob auf dem Weihnachtsmarkt, auf Stadtfesten oder der Grillparty – die Bratwurst gehört einfach dazu. Doch statt wie gewohnt in der Pfanne mit viel Öl oder auf dem Grill, kann die Wurst auch in der Heißluftfritteuse zubereitet werden. Das geht viel schneller und braucht wesentlich weniger Fett. Wir zeigen dir, wie du Bratwurst aus dem Airfryer machst.

Einfach & schnell: Bratwurst aus dem Airfryer

Hast du eine Heißluftfritteuse zu Hause? Dann vergiss ab sofort die Pfanne oder den Grill, um knackige Bratwürste zuzubereiten und mache sie einfach im Airfryer. Du brauchst lediglich etwas Öl, ein paar Gewürze nach Geschmack und natürlich Bratwurst.

Tipp: Damit die Würste beim Braten nicht aufplatzen, kannst du sie vor dem Zubereiten mit der Spitze eines scharfen Messers leicht einritzen. Das hat den Vorteil, dass auch verwendete Gewürze besser einziehen können.

Du kannst die Bratwurst pur genießen oder ihr mit Gewürzen zusätzlichen Geschmack verleihen. Bestreiche sie zuerst dünn mit etwas Pflanzenöl und reibe sie dann mit getrockneten Kräutern, Knoblauchpulver oder Paprikapulver ein. Was du nimmst, entscheidet allein dein Geschmack. Heize noch den Airfryer auf 180 Grad vor und lege die Würstchen dann in den Korb. Achte darauf, dass sie nicht zu dicht beieinander liegen, damit von allen Seiten genug Luft an die Bratwürste gelangen kann und sie gleichmäßig gar werden. Backe sie in der Heißluftfritteuse für etwa zwölf Minuten. Wende sie aber nach der Hälfte der Zeit einmal.

Danach kurz abkühlen lassen und schon kannst du die Bratwurst aus dem Airfryer mit Senf oder Ketchup, zu Pommes, Sauerkraut oder deinem Lieblingsgericht genießen.

Der Airfryer ist ein Multitalent in der Küche, denn du kannst nicht nur Bratwurst in dem Gerät zubereiten. Entdecke auch unsere anderen Rezepte für die Heißluftfritteuse und bereite leckere Chicken Wings oder zarten Lachs im Airfryer zu. Ein ganzer heißer Tipp: knuspriger Bacon gelingt ebenfalls in der Heißluftfritteuse.