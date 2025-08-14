Diese Bratwurst-Spätzlepfanne ist ein ideales Feierabendgericht

Der Sommer versteckt sich aktuell ein wenig hinter wechselhaftem Wetter, grauen Wolken und regnerischen Tagen. Wenn du noch ein wenig Grillgut im Kühlschrank hast, dass darauf wartet, in der Sonne auf den Grill zu kommen, dann bereite dir doch einfach eine schnelle Bratwurst-Spätzlepfanne zu!

Bratwurst-Spätzlepfanne: würziges Gericht im Handumdrehen gezaubert

Manchmal braucht man einfach ein gutes Wohlfühlgericht, um die Stimmung zu heben. Und unsere Bratwurst-Spätzlepfanne ist genau das: deftig, würzig, herrlich sättigend und ruckzuck zubereitet. Sie ist ideal, wenn der Hunger groß und die Zeit knapp ist – so, wie es sich für ein Pfannengericht gehört.

Natürlich geht wenig über eine heiße Bratwurst, die gerade vom Grill kommt. Mit diesem Rezept kannst du sie aber noch auf andere Art und Weise verarbeiten, die genau so lecker und noch viel sättigender ist. Eine Bratwurst-Spätzlepfanne schmeckt wie ein Imbissgericht mit einem ordentlichen Upgrade. Überzeuge dich selbst von ihr und verliebe dich in diese Kreation.

Gerade, wenn der Sommer zu wünschen übrig lässt, sind Gerichte wie dieses zum Feierabend einfach perfekt. Die Kombination aus Röstaromen, Kräutern und einer sämigen Soße sorgen für ein rundes Aroma, das Bissen für Bissen von innen wärmt. Der Clou hierbei: die Bratwurst ersetzt das sonst klassische Hack oder Hähnchen und bringt eine ganz eigene Note hinein.

Dadurch, dass wir außerdem auf Spätzle aus dem Kühlregal zurückgreifen, können wir uns jede Menge Zeit sparen. Sie nehmen die Soße und Aromen perfekt auf und runden alles ideal ab. Du kannst das Gericht übrigens kinderleicht in veganer Variante zubereiten. Tausche einfach die Bratwurst, Sahne, Spätzle und Parmesan gegen vegane Ersatzprodukte aus. Die Zubereitung bleibt dieselbe und dann heißt es in weniger als 30 Minuten: guten Appetit!

Lust auf noch mehr schnelle Feierabendrezepte? Dann bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Eine Brokkoli-Gemüsepfanne braucht ebenfalls nur 30 Minuten, bis du sie genießen kannst. Wenn du noch etwas vom grünen Gartenkürbis im Kühlschrank hast, dann probiere unser Zucchini-Curry. Und alle Besitzer eines Airfryers dürfen sich diese Baked Feta Pasta nicht entgehen lassen.

Bratwurst-Spätzlepfanne Dominique 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 80 g Frühlingszwiebeln

150 g Champignons

100 g Kirschtomaten

300 g Bratwurst

1 EL Sonnenblumenöl

400 ml Wasser

100 ml Kochsahne

1 TL Speisestärke

1/2 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Zwiebelpulver

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1/2 TL Muskatnuss

1/4 TL Majoran

1/4 TL Basilikum

500 g Spätzle aus dem Kühlregal

2 EL Parmesan Zubereitung Putze die Frühlingszwiebeln, Champignons und Kirschtomaten. Schneide die Zwiebeln in feine Ringe, die Champignons in Viertel und halbiere die Kirschtomaten.

Schneide die Bratwürste in Scheiben.

Erhitze Öl in einer Pfanne 🛒 und brate die Bratwurstscheiben darin scharf an. Füge die Champignons hinzu und brate sie für etwa 3 Minuten mit an.

Gieße Wasser und Sahne in die Pfanne. Mische alle Gewürze und etwas in kaltes Wasser gelöste Stärke dazu und bringe die Mischung zum Kochen, bis die Soße leicht andickt.

Gib die Spätzle und Frühlingszwiebeln in die Pfanne, vermenge alles gut und lass es bei mittlerer Hitze für ca. 3 Minuten köcheln.

Hebe die Tomaten und den Parmesan unter und gare alles für 2 Minuten weiter. Schmecke alles bei Bedarf mit etwas Salz und Pfeffer ab.

