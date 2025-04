Brauhausgulasch ist ein echter Klassiker der Hausmannskost

Was macht ein Brauhausgulasch aus? Ist es das zarte Fleisch, das eine Stunde lang sanft köcheln darf und dadurch fast schon auf der Zunge zerfällt? Oder ist es die aromatische Soße, die mit dunklem Bier verfeinert wird? Vielleicht sind es auch die Beilagen, die diese Soße so herrlich aufsaugen? Wir finden: Es ist eine Kombination aus all diesen Faktoren – und noch viel mehr! Deshalb solltest du dir dieses Rezept unbedingt sofort abspeichern. Oder noch besser: gleich nachkochen!

Rezept für Brauhausgulasch: einfach zu Hause nachmachen

Brauhausgulasch ist ein Gericht, das man wunderbar zu besonderen Anlässen wie Ostern oder Weihnachten servieren kann. Aber es schmeckt auch einfach mal so am Wochenende. Oder aufgewärmt ein paar Tage später zum Feierabend. Ein Klassiker, der für Gemütlichkeit und wohlige Stimmung am Tisch sorgt.

Rustikal und trotzdem nicht altbacken, so präsentiert sich dieses würzige Gericht. Wer es serviert, fühlt sich sofort wie in einem zünftigen Gasthaus, dabei sitzt man in der eigenen Küche. Wie so häufig gilt auch bei diesem Klassiker: Das eine Rezept gibt es nicht, man kann viele Zutaten verändern, wie man möchte. Wir kochen das Brauhausgulasch mit einer geraspelten Karotte, aber auch eine Paprika schmeckt super darin. Statt Schweinefleisch kann man außerdem ebenso gut Rindfleisch verwenden. Und auch das Verhältnis von Brühe und Schwarzbier lässt sich nach Belieben anpassen.

Ein wenig Zeit muss man allerdings einplanen, um ein überzeugendes Brauhausgulasch zu kochen. Denn damit das Fleisch so richtig schön zart wird, sollte es eine gute Stunde lang sanft in der Soße köcheln dürfen. Aber die investierte Zeit lohnt sich. Und wenn erst einmal der Duft durch die Küche zieht und sich hungrige Schaulustige vor dem Herd versammeln, steigt die Vorfreude sofort.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und was gibt’s zum zarten Fleisch dazu? Das kommt ganz darauf an, worauf du Lust hast. Kartoffeln, Nudeln oder Knödel? Rotkohl? Du hast die Wahl!

Wir entdecken gleich noch weitere zünftige Gerichte: Da wartet schon ein Sauerkraut-Gulasch auf seine Zubereitung, und hier lockt ein sämiges Rahmgulasch. Sicherlich kennt jeder auch das traditionelle ungarische Szegediner Gulasch. Bei so viel Auswahl kann man sich fast nicht entscheiden!

Brauhausgulasch Franziska 4.13 ( 208 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 Schweinegulasch

Butterschmalz zum Braten

2 EL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer

1 Möhre

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 EL Tomatenmark

1 EL Senf

300 ml Schwarzbier

500 ml Gemüsebrühe

1 EL Crème fraîche Zubereitung Brate das Gulasch in Butterschmalz in einem Topf 🛒 scharf und unter gelegentlichem Wenden an und würze es mit Paprika, Salz und Pfeffer.

Schäle derweil die Möhre, Zwiebeln und Knoblauchzehe. Reibe die Möhre und hacke Zwiebeln und Knoblauch.

Gib das Gemüse, Tomatenmark und den Senf zum Fleisch und brate alles noch 3 Minuten mit.

Lösche das Ganze mit dem Bier ab und lass es einkochen. Gieße dann die Brühe dazu, setze den Deckel auf und lass alles 1 Stunde sanft köcheln.

Rühre die Crème fraîche ein, schmecke das Gulasch nochmals ab und serviere es. Notizen Ist dir die Soße zu flüssig, binde sie mit etwas Soßenbinder ab.

Dazu passen bspw. Kartoffeln, Knödel oder Nudeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.