Süß-salziges Knuspervergnügen: Brezel-Granola

Knusper, Knusper, Knäuschen – wer knuspert in unserem Häuschen? Wir von Leckerschmecker mit einem crunchy Brezel-Granola-Rezept. Der Duft des gebackenen Müslis mit Nüssen, Cranberrys, Schokolade und Brezelstückchen zieht schon durch das ganze Haus. Das nächste Frühstück kann kommen! Und damit wir einen kleinen Vorrat haben, backen wir direkt noch ein Blech. Hilfst du uns dabei?

Frühstücksgenuss mit Crunch: Brezel-Granola

Mit unserem Brezel-Granola steht einem gesunden Start in den Tag nichts im Weg. Reichhaltige Inhaltsstoffe wie kernige Haferflocken, Samen, Nüsse und fruchtige Cranberrys bilden die Basis, dienen als Eiweiß- und Ballaststoffquelle und liefern wichtige Mineralstoffe sowie Vitamine. Zartbitterschokolade und Stückchen von kleinen Salzbrezeln sind in diesem Granola das besondere Extra.

Granola ist ein Knuspermüsli, das aus Hafer- oder anderen Getreideflocken besteht und mit Zucker, Honig oder einem anderen Süßungsmittel gebacken wird. Für eine gesündere Variante gibt es aber mittlerweile auch zahlreiche Rezepte ohne Zucker, bei denen die Flocken nur mit Kokosfett karamellisiert werden.

Unser Brezel-Granola kannst du wunderbar mit Joghurt oder Milch genießen, als Topping über unsere fünf gesunden Smoothie-Bowls streuen oder zur Smoothie-Bowl mit Porridge genießen. Auch auf unsere Frühstückspizza aus Haferflocken und Banane passt das knusprige Granola wunderbar. Nicht nur zum Frühstück ist das Brezel-Granola ein Hochgenuss: Auf Schichtdesserts und Eis sorgt es für einen leckeren Crunch oder dient pur als kleiner Snack, wenn das Nachmittagstief anklopft.

Woher hat Granola seinen Namen? Das beliebte Knuspermüsli wurde um 1863 von dem amerikanischen Ernährungsberater James Caleb Jackson erfunden. Er nannte es damals „Granula“. John Harvey Kellogg, der Erfinder der Cornflakes, brachte 1878 ein Produkt auf den Markt, das so ähnlich wie Granola hieß und dann auch in diesen Namen umbenannt wurde.

Das Brezel-Granola hält sich, gut ausgekühlt und luftdicht verpackt, für mehrere Wochen. Füllst du es in hübsche Gläser, hast du auch gleich ein köstliches Geschenk aus der Küche, mit dem du deine Lieben verwöhnen kannst. Und Mitbringsel zum Vernaschen sind doch immer die besten. Viel Spaß mit diesem Rezept, beim Verschenken oder Wegknuspern!

Bei selbst gemachtem Granola weißt du einfach, was drin steckt. Beruhigend, oder? Hast du Lust, gleich noch ein Blech zu backen, probiere doch mal unser Rezept für Erdbeer-Granola oder geröstetes Honig-Granola. Herzhaft wird es mit dem Kräuter-Granola.

Brezel-Granola Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 100 g kernige Haferflocken

50 g gepuffter Amaranth online z.B. hier 🛒

30 g Honig

2 EL Erdnussmus

30 g Nüsse

30 g Cranberrys

1/2 TL Salz

50 g Zartbitterschokolade

50 g Salzbrezeln Zubereitung Vermische die Haferflocken mit dem gepufften Amaranth in einer großen Schüssel. Füge dann Honig und Erdnussmus hinzu.

Hacke die Nüsse grob, gib sie mit Cranberrys und Salz dazu und rühre alles gut um.

Verteile die Mischung auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und röste sie im vorgeheizten Ofen bei 180 °C für 10 Minuten. Achtung: Das Granola kann schnell verbrennen!

Lass das Müsli vollständig abkühlen. Mische dann die gehackte Zartbitterschokolade unter. Zerbrösel die Salzbrezeln grob und füge sie ebenfalls hinzu.

Genieße dein selbstgemachtes Granola! Notizen Granola ist sehr vielfältig. Du kannst nach Belieben andere Nüsse wie Cashewkerne oder Kürbiskerne sowie Trockenfrüchte wie Rosinen oder getrocknete Sauerkirschen unter deine Mischung geben.

