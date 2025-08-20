Dieser Auflauf beweist: Wenn Brezeln auf Pfifferlinge treffen, dann passiert etwas Magisches

Hast du schon mal einen Brezelauflauf zubereitet? Wenn die Antwort „nein“ lautet, dann solltest du das schleunigst nachholen! Denn dieses einfache Ofengericht schmeckt hervorragend und eignet sich zudem perfekt dazu, altbackene Gebäckreste zu verarbeiten. Als besonderen Twist servieren wir heute einen Brezelauflauf mit Pfifferlingen. So schmecken die Waldpilze ganz besonders gut!

Brezelauflauf mit Pfifferlingen: Zero-Waste-Rezept mit Pfiff

Wenn du unsere Rezepte schon eine Weile verfolgst, sollte es keine Überraschung für dich sein: Wir lieben Zero-Waste-Rezepte. Laut dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat werden in Deutschland pro Jahr knapp elf Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, 58 Prozent davon von privaten Haushalten. Das muss nicht sein und dagegen kann jede und jeder von uns einen Beitrag leisten. Rezepte mit Lebensmittelresten sind da ein guter Anfang. Beispielsweise lassen sich altbackene Brezeln, die vielleicht von der letzten Bahnfahrt übrig geblieben sind oder die es beim Bäcker vom Vortag gab, perfekt zu einem Brezelauflauf mit Pfifferlingen verarbeiten.

Nun mag natürlich niemand Brezelstücke, die außen weich und innen hart sind. Daher ist es wichtig, dass du das Gebäck zunächst kleinschneidest und dann in einer Milch-Gemüsebrühe-Mischung einweichst. So werden die Stücke einheitlich saftig. Während die Brezeln also ein Bad nehmen, kannst du die Pfifferlinge putzen. Das ist immer etwas nervig, ich weiß.

Ich persönlich habe es ehrlich gesagt aufgegeben, sie trocken zu putzen. Stattdessen entferne ich den gröbsten Dreck, fülle mein Spülbecken mit Wasser und forme mit meinen Händen eine lockere Höhle. In diese gebe ich einige wenige Pilze, tauche sie in da Wasser und schüttele sie für etwa fünf Sekunden gut durch. Dann schüttele ich sie ab und trockne sie auf einem sauberen Geschirrtuch. Dadurch fällt der Sand ins Wasser und die Pilze knuspern beim Essen nicht.

Nachdem sie dann in einer heißen Pfanne knusprig gebraten wurden (Fun Fact: Der Name „Pfifferling“ soll von dem Geräusch kommen, das die Pilze beim Braten von sich geben), vermische ich sie mit den Brezeln, der Milch-Brühe-Mischung, etwas Crème fraîche und Ei, fülle das Ganze in eine Auflaufform und bestreue es mit Käse. Kurz darauf duftet die Wohnung nach Brezelauflauf mit Pfifferlingen und ich freue mich wie ein kleines Kind darauf, endlich essen zu können.

Brezelauflauf mit Pfifferlingen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 4 altbackene Brezeln

200 ml Milch

100 ml Gemüsebrühe

200 g Pfifferlinge

1 EL Rapsöl

Salz und Pfeffer

1 Zwiebel

1 EL Butter plus mehr für die Form

2 Eier

150 g Crème fraîche

Muskat

2 Zweige Thymian

100 g geriebener Käse z. B. Bergkäse

etwas Schnittlauch fein geschnitten Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide die Brezeln in mundgerechte Stücke. Erwärme Milch und Gemüsebrühe leicht und übergieße die Brezelstücke damit. Lass sie etwa 10 Minuten einweichen.

Putze währenddessen die Pfifferlinge: Entferne groben Schmutz und wasche sie ggf., indem du sie in etwas Wasser kurz schüttelst. Trockne sie auf einem Tuch ab.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Pilze darin kräftig an, bis sie leicht geröstet sind sind. Würze sie mit Salz und Pfeffer, nimm sie heraus und stelle sie beiseite.

Schäle die Zwiebel, würfle sie fein und schwitze sie in der gleichen Pfanne in etwas Butter glasig an.

Verquirle die Eier mit Crème fraîche, etwas Salz, Pfeffer, einer Prise Muskat und etwas frischem Thymian.

Hebe Pfifferlinge, Zwiebelwürfel und die Eiermischung unter die eingeweichten Brezeln.

Fette eine Auflaufform ein und fülle die Masse hinein. Streue den Käse darüber.

Backe den Auflauf für etwa 30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Bestreue ihn nach Bedarf mit Schnittlauchröllchen.

