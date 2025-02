Köstliche Brioche-Muffins mit versteckter Überraschung

Muffins sind immer ein absolutes Highlight. Und auch ein leckerer Brioche-Zopf löst bei vielen Begeisterung aus. Mit diesem Rezept für Brioche-Muffins verbindest du das Beste aus beiden Gebäcken. Und in diesen kleinen Köstlichkeiten versteckst du noch ein schokoladiges Highlight, das diese Mini-Kuchen perfekt abrundet.

Brioche-Muffins mit einer fruchtig-süßen Kombination

Statt einfach nur einen normalen Hefeteig für die Brioche-Muffins vorzubereiten, wird er mit einem zusätzlichen Highlight versehen. Du arbeites nämlich getrocknete und gemahlene Erdbeeren ein, die den Muffins eine fruchtige Note verleihen. Doch der wahre Höhepunkt verbirgt sich in ihrem Inneren. Bevor sie in die Formen gesetzt werden, versteckst du eine kleine Schokopraline im Teig, die sich durch den Backvorgang in eine zuckersüße Füllung verwandelt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Eine traumhafte Überraschung, die jeden Gebäck-Fan glücklich macht. Am besten eignen sich dafür kugelförmige Pralinen, wie zum Beispiel die bekannten und beliebten Lindor-Kugeln. Du kannst aber einfach zu denen greifen, die du am liebsten magst.

Den Teig bereitest du ohne große Probleme zu. Verknete dazu einfach Mehl, Puderzucker, Salz, Milch, Hefe, zwei kleine Eier und einen Teil der Butter. Da du ihn mindestens zwölf Minuten ordentlich durchkneten musst, bietet es sich an, die Arbeit von einer Küchenmaschine erledigen zu lassen.

Anschließend muss der Teig eine Stunde lang gehen. In der Zwischenzeit kannst du aber schon einmal die Erdbeeren zermahlen und mit dem Zucker und der restlichen Butter vermischen. Knete den Teig, sobald er fertig ist, noch einmal mit etwas Mehl durch und rolle ihn flach aus. Verteile die Erdbeer-Butter-Mischung auf ihm, klappe ihn horizontal ein und rolle ihn noch einmal flach aus.

Anschließend musst du ihn in Streifen schneiden, von denen du jeweils zwei zu einem Gitter miteinander verflechtest. Darin versteckst du die Schokopraline, bevor du die Teigknoten in Muffinförmchen in eine Muffinform gibst und bei 160 Grad für etwa zehn Minuten backst. Lass es dir schmecken – aber pass auf, dass du dich nicht an der geschmolzenen Schokopraline verbrennst.

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr kreative Rezepte für verschiedenes Gebäck. Versuche doch mal eine traditionelle Brioche zu backen. Falls du eine Heißluftfritteuse hast, dann solltest du unbedingt einmal Apfelmuffins in ihr zubereiten. Und dass Muffins auch herzhaft zum Frühstück funktionieren, beweisen diese herzhaften Haferflockenmuffins.