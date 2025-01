Brötchen ohne Kneten backen: einfache Frühstücksidee

Guten Morgen! Knurrt dir auch schon der Magen? Dann ist es Zeit für Brötchen. Manchmal hat man jedoch keine Lust auf die lange Schlange vor der Bäckerei. Selbst Backen ist da die beste Option. Wenn das Kneten nur nicht so lang dauern würde. Doch dafür haben wir eine Lösung: Selbstgebackene Brötchen ohne Kneten, die trotzdem luftig werden. Wie das geht? Zeigen wir dir gern!

Brötchen ohne Kneten backen

Brötchen gehören zu einem Frühstück in Deutschland einfach dazu. Wir alle kennen den Satz „ich geh noch mal eben Brötchen holen“ am Wochenende. Besonders Sonntagsbrötchen stehen hoch im Kurs und es ist nicht selten der Fall, dass sich vor den Backstuben lange Schlangen hungriger Frühstücksfans bilden. Darauf muss man auch erstmal Lust haben. Besonders, wenn der Abend zuvor etwas länger ausgefallen ist, steht den wenigsten der Sinn nach Sozialkontakten am nächsten Morgen.

Dafür gibt es eine einfache Lösung: Backe deine Brötchen selbst! Gerade diese Brötchen ohne Kneten haben es uns angetan, denn sie sind superschnell zusammengerührt und gehen über Nacht vor sich hin, während du dem Rest deines Abends nachgehst. Morgens formst du dann nur noch kleine Brötchen aus dem Teig, schiebst sie in den Ofen 🛒 und schon bald ziehen Schwaden wohlriechender Vorfreude durch die Zimmer.

Hefeteig über Nacht ruhen lassen ist übrigens ein wahrer Geheimtipp unter Backfreudigen. Du benötigst etwas weniger Hefe als für schnellen Teig, was einen milderen, nicht so hefigen Geschmack zur Folge hat. Zudem wird die Textur der Backwaren besser und sie sind auch bekömmlicher. Du musst nicht mal Platz im Kühlschrank schaffen: Durch den geringen Anteil Hefe braucht diese eine ganze Weile, um den Zucker im Mehl zu verdauen.

Brötchen ohne Kneten haben wirklich unsere Frühstückserlebnisse revolutioniert. Das Beste: Die Brötchen lassen sich hervorragend einfrieren und eignen sich als Wegproviant für den einen oder anderen Sonntagsausflug. Überzeuge dich selbst!

Brötchen ohne Kneten Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 8 Stunden Std. 45 Minuten Min. Gesamtzeit 9 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 9 Zutaten 1x 2x 3x 1/4 TL Trockenhefe

20 g Olivenöl

500 g Weizenmehl Type 550

10 g Salz Zubereitung Löse die Hefe in 300 ml Wasser auf und rühre auch das Öl unter.

Vermische in einer separaten Schüssel Mehl und Salz.

Verrühre alles mit einem Holzlöffel, bis sich ein Teig entwickelt hat. Decke die Schüssel mit Frischhaltefolie ab und lass den Teig bei Raumtemperatur 8 Stunden gehen.

Gib den Teig nach Ablauf der Zeit auf eine bemehlte Arbeitsfläche und stich 9 Portionen ab. Lege diese auf eine Silikonmatte auf ein Backblech, decke sie mit einem Tuch ab und lass sie weitere 45 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 250 °C Ober-/Unterhitze vor uns stelle eine feuerfeste Schüssel mit Wasser in den Ofen.

Schneide die Brötchen ein und besprühe sie mit etwas Wasser.

Schiebe sie in den Ofen und backe sie etwa 20 Minuten lang goldbraun.

