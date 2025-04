Brokkoli-Bratlinge: schnell zubereitet mit wunderbar cremiger Soße

Wenn du auf der Suche nach einem schmackhaften neuen Rezept für leckere Bratlinge bist, dann wirst du dich garantiert in diese köstlichen Brokkoli-Bratlinge verlieben. Die cremig-frische und würzige Joghurt-Knoblauchsoße dazu passt einfach perfekt. Ein schnell zubereitetes Gericht, das glücklich macht.

Vielfältige Brokkoli-Bratlinge sind in jeder Situation ideal

Gemüsepuffer sind ein Rezept, das irgendwie immer funktioniert und gleichzeitig eine gute Möglichkeit, Reste aus dem Kühlschrank lecker zu verwerten. Du kannst für dieses Rezept übrigens auch auf TK-Brokkoli zurückgreifen, dann sollten etwa 400 Gramm völlig ausreichend sein.

Der Brokkoli verleiht diesen Bratlingen aber nicht nur einen herrlichen Geschmack, sondern kann auch mit seinen Inhaltsstoffen etwas hermachen. Er enthält viele Vitamine, ganz besonders Vitamin C. Gerade einmal 65 Gramm der grünen Röschen reichen aus, um deinen Tagesbedarf zu decken. Mit 270 Mikrogramm Vitamin K in 100 Gramm Brokkoli hast du außerdem etwa doppelt so viel, wie dein Körper für Knochen, Herz und Nieren am Tag braucht.

Mit diesem Rezept hast du knusprige Brokkoli-Bratlinge im Handumdrehen fertig gebraten. Und auch die cremige Joghurt-Knoblauchsoße dazu macht überhaupt keine Arbeit. Sie passt perfekt zu den knusprig leichten Bratlingen. Cremiger griechischer Joghurt trifft auf würzigen Knoblauch und wird traumhaft abgerundet von etwas frischem Zitronensaft. Eine herrliche Kombination, die miteinander harmoniert und ein wunderbares Geschmackserlebnis ergibt.

Die Bratlinge sind ideal in den verschiedensten Situationen. Du kannst sie einfach direkt so mit dem Dip snacken, sie als Gemüsebratling auf einem Burger genießen, mit einem knackigen Salat als Beilage essen oder als Meal-Prep vorbereiten und am nächsten Tag mit auf die Arbeit oder in die Uni nehmen. Hauptsache sie schmecken dir!

Brokkoli-Bratlinge Dominique 4.07 ( 45 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g Brokkoli

40 g Dinkelmehl

50 g Gratin-Käse

100 g Magerquark

2 Eier

1 Prise Salz und Pfeffer

etwas neutrales Pflanzenöl

3 Stiele Petersilie frisch und glatt

3 Knoblauchzehen

200 g griechischer Joghurt

3-4 EL Zitronensaft

1 TL Olivenöl Zubereitung Teile den Brokkoli in Röschen auf. Schäle den Strunk und schneide ihn klein.

Erhitze ausreichend gesalzenes Wasser in einem Topf. Koche den Brokkoli für 4-5 Minuten, bis er weich, aber noch bissfest ist. Gieße ihn anschließend ab.

Hacke den Brokkoli klein. Vermenge ihn mit Dinkelmehl, Käse, Magerquark, Eiern, Salz und Pfeffer in einer Schüssel zu einer Masse.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und forme nach und nach 6 Bratlinge aus der Brokkolimasse. Brate sie von beiden Seiten goldbraun.

Wasche währenddessen die Petersilie, schüttel sie gut trocken und hacke sie fein. Schäle die Knoblauchzehen und zerkleinere sie mit einer Knoblauchreibe 🛒

Vermenge Joghurt, Zitronensaft, Knoblauch, Olivenöl und die Petersilie. Schmecke den Dip mit Salz und Pfeffer ab.

