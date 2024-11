Brokkoli-Cheddar-Suppe: mach’s dir gemütlich

Dieses Rezept ist der Inbegriff von Comfort Food. Denn seien wir mal ehrlich: Käse macht glücklich, egal in welcher Form. Wir zeigen dir hier ein Rezept für Brokkoli-Cheddar-Suppe, die gar nicht anders kann, als gute Laune zu machen. Milder, nussiger Brokkoli in Kombination mit würzigem Cheddar, vereint in cremiger Vollkommenheit – was willst du mehr?

Rezept für Brokkoli-Cheddar-Suppe

Brokkolisuppe ist ein Klassiker unter den Cremesuppen. Kein Wunder, denn sie schmeckt hervorragend, ist durch ihre grüne Farbe ein optisches Highlight und verwendet noch dazu das ganze Gemüse. Von Brokkoli kannst du nämlich mehr essen als nur die Röschen. Der Stiel macht sich hervorragend als Geschmacksgeber in einer Suppe. Wenn er gar ist, nur noch pürieren, durch ein Sieb streichen und schon hast du einen kleinen Teil gegen Lebensmittelverschwendung geleistet und gleichzeitig auch noch richtig Geschmack in dein Gericht gebracht.

Wie so ziemlich alle Kohlsorten passt auch Brokkoli gut zu Käse. Daher ist es naheliegend, eine Brokkoli-Cheddar-Suppe zu kochen. Der würzige englische Käse passt mit seinem leicht pikanten Aroma hervorragend zum nussig-milden Brokkoli. Übrigens ist das Alter des Käses entscheidend. Hast du Lust auf einen Kick, verwende gereiften Cheddar. Ist dir eher nach einem milden Geschmack, tut es eine junge Variante.

Die Zubereitung der Brokkoli-Cheddar-Suppe ist unkompliziert. Damit ist sie perfekt für Tage, an denen du wenig Zeit hast, aber trotzdem etwas Köstliches auf den Tisch bringen möchtest. Schwitze Zwiebeln und Knoblauch an und gib etwas Mehl dazu. Röste dieses an und gieße dann mit Milch und Brühe auf. So entsteht die Mehlschwitze, die die Suppe später so schön sämig macht. Koche in der Mehlschwitze nun die klein geschnittenen Brokkolistiele, bis sie weich sind. Püriere alles und streiche die Suppe durch ein Sieb. Nun garst du die Brokkoliröschen darin. Zu guter Letzt mischst du den Cheddar unter. Nun nur noch genießen!

Verwende Brokkoli für viele weitere, leckere Gerichte. Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola ist ein Klassiker, der bei uns immer wieder auf dem Tisch landet. Auch Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli ist hervorragend. Du suchst nach mehr Möglichkeiten, den Strunk aufzubrauchen? Dann mach doch mal Brokkoli-Pommes aus dem Brokkolistrunk.