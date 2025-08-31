Mit diesem Auflauf schmeckt Brokkoli sogar den Kindern

Brokkoli ist immer eine etwas schwierige Angelegenheit. Viele Kinder halten ihn für die buchstäbliche Verkörperung von allem Bösen auf dieser Welt und würden nicht im Traum daran denken, das grüne Gemüse freiwillig zu essen. Leider ist die Kohlpflanze sehr gesund und sollte häufiger mal auf dem Teller der kleinen Wesen landen. Wie gut, wenn es Rezepte wie diesen Brokkoli-Käse-Auflauf gibt. Denn dieser lenkt mit cremiger Soße und Knusperkruste so sehr von dem ungeliebten Gemüse ab, dass selbst Kinder ihn ohne Murren und Knurren und sogar mit Appetit verspeisen werden.

Brokkoli-Käse-Auflauf mit Sahnesoße und Panko-Knusperhaube

Wie kann man mäkeligen Esserinnen und Essern etwas schmackhaft machen? Die Antwort darauf ist einfach: Indem man es mit Käse überbackt! Genau das findet bei diesem Brokkoli-Käse-Auflauf statt. Er kombiniert das grüne Gemüse mit einer cremigen Sahnesoße, ordentlich Käse und einer Knusperhaube, die sich sehen lassen kann. Noch dazu ist die Zubereitung wunderbar einfach und der Ofen macht, wie es bei praktischen Rezepten der Fall sein sollte, die meiste Arbeit. Somit ist Brokkoli-Käse-Auflauf perfekt als Familiengericht geeignet, das allen am Tisch hervorragend schmeckt.

Um den Brokkoli-Käse-Auflauf zuzubereiten, beginnst du damit, deinen Brokkoli zu putzen und waschen. Schneide ihn dann in mundgerechte Röschen von gleichmäßiger Größe. Fette eine Auflaufform und lege das Gemüse hinein. Rühre dann eine cremige Soße an. Diese besteht aus Frischkäse und Brühe und wird mit Salz, Pfeffer und Muskat abgeschmeckt. Gieße sie über den Brokkoli.

Dann fehlt nur noch der leckerste Teil: Streue eine Schicht geriebenen Käse über deine Kreation. Besonders lecker schmeckt hier ein würziger Käse, beispielsweise Cheddar. Und dann dürfen natürlich auch die Panko-Krumen nicht fehlen, die du einfach auf den Käse streust. Beim Backen zerläuft dieser und schließt die besonderen Semmelbrösel ein.

Brokkoli-Käse-Auflauf macht richtig satt und ist einfach zubereitet. So macht Gemüseessen auch den Kleinsten Spaß und du sparst Abwasch und kannst deine Energie in andere Dinge stecken.

Brokkoli-Käse-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Butter zum Einfetten der Form

1 Brokkoli ca. 500 g

200 g Frischkäse

150 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

Muskat

150 g geriebener Käse z. B. Cheddar

3 EL Panko z.B. hier 🛒 Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine mittelgroße Auflaufform mit etwas Butter ein.

Putze den Brokkoli, wasche ihn gründlich und schneide ihn in gleich große, mundgerechte Röschen. Verteile den Brokkoli in der Form.

Verrühre den Frischkäse mit der Gemüsebrühe zu einer glatten Soße. Würze kräftig mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss. Gieße die Soße gleichmäßig über den Brokkoli.

Streue den geriebenen Käse über das Gemüse. Verteile anschließend die Pankobrösel darauf.

Backe den Auflauf im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 25-30 Minuten, bis der Käse goldgelb geschmolzen und die Kruste knusprig ist.

