Brokkoli-Käse-Nuggets: ein einfacher Snack für zwischendurch

Brokkoli sollte bei uns allen öfter auf den Tisch kommen. Und mit diesem Rezept für knusprig zarte Brokkoli-Käse-Nuggets findest du eine neue, kreative Möglichkeit, das grüne Gemüse zuzubereiten. Diese kleinen Goldstücke direkt aus dem Backofen machen garantiert glücklich.

Brokkoli-Käse-Nuggets: vielseitig, lecker und immer passend

Noch einen halben Brokkoli übrig und du weißt nicht, wie du ihn verwenden sollst? Du hast einfach mal wieder Lust auf ein einfaches Rezept, das trotzdem geschmacklich überzeugt? Genau das bekommst du mit diesen Brokkoli-Käse-Nuggets.

Sie sind eine herrliche kleine Gemüsebeilage, machen sich auf der nächsten Feier im Buffet super, oder aber auch beim nächsten Serienabend als schmackhafter Snack. Da sie kalt immer noch mit Geschmack und Konsistenz überzeugen, sind sie ideal für unterwegs, zum Beispiel fürs Picknick oder als Meal-Prep-Snack.

Der Brokkoli beweist in diesem Gericht ohne Frage, was für ein Multitalent er ist. Er verleiht den Nuggets einen zarten Geschmack und kann gleichzeitig mit seinen Inhaltsstoffen überzeugen. Wusstest du, dass 100 Gramm Brokkoli nur 34 Kilokalorien enthalten? Und um deine Tagesdosis Vitamin C zu erreichen, müsstest du gerade einmal 65 Gramm Brokkoli essen.

Außerdem werden dich diese schmackhaften Brokkoli-Käse-Nuggets trotz ihrer Snackgröße ohne Probleme satt halten. Brokkoli selbst ist schon reich an Ballaststoffen. Das wird zusätzlich noch durch die Haferflocken ergänzt. Dadurch sättigen die Nuggets gut, ohne schwer im Magen zu liegen. Probiere diese vegetarischen Köstlichkeiten unbedingt selbst einmal!

Brokkoli-Käse-Nuggets Dominique 3.70 ( 70 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Brokkoli

100 g Haferflocken

3 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

80 g geriebener Käse

2 Eier Größe M

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer Zubereitung Trenne die Brokkoliröschen vom Strunk. Koche sie in leicht gesalzenem Wasser für 2-3 Minuten.

Hacke die Röschen anschließend sehr fein oder gib sie in einen Multizerkleinerer 🛒

Zerkleiner die Haferflocken in einem Multizerkleinerer. Sie müssen am Ende nicht vollständig fein gemahlen werden.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie ebenfalls sehr fein.

Wasche die Frühlingszwiebel und schneide sie in feine Ringe.

Vermenge alle vorbereiteten Zutaten mit Käse und Eiern in einer Schüssel und verknete sie gut. Sollte der Teig zu trocken sein, gib einen Schuss Wasser hinein. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer und lass sie für 10 Minuten ruhen, sodass die Haferflocken aufquellen können.

Heize währenddessen den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Forme Nuggets aus der Masse und verteile sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backe sie für 20-25 Minuten, bis sie leicht knusprig sind. Wende sie nach der Hälfte der Backzeit einmal.

