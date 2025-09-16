Die Suppe, die dich umhaut: Brokkoli, Kartoffeln und ganz viel Käse

Unsere Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Käse ist die Geheimwaffe gegen hungriges Gemaule zur Abendessenszeit! Diese Suppe ist der kulinarische Beweis, dass Gemüse und Käse zusammen die magische Formel für gute Laune sind. Und zwar für alle: vom Suppenkasper bis zum Käseliebhaber. Schnapp dir einen großen Topf und lass uns ein leckeres Süppchen köcheln!

Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Käse schmeckt großen und kleinen Suppenkaspern

Fangen wir bei der Basis an: Kartoffeln. Die sind die stillen Helden dieser Suppe, weil sie alles schön cremig und sämig machen und eine solide Basis liefern. Dann kommt Brokkoli ins Spiel. Der grüne Superstar, der nicht nur oberschlau aussieht, sondern auch Vitamine in rauen Mengen mitbringt. Und über allem thront der Käse! Denn wer, geschweige denn welches Kind, könnte „Nein“ zu Käse sagen? Genau, niemand.

Aber warum schmeckt das Ganze auch Kindern? Weil sie den Brokkoli nicht als Gemüse erkennen, das sie eventuell nicht mögen könnten. Der grüne Freund wird püriert und fügt sich unauffällig in die cremig-käsige Suppenparty ein. Einzig die Farbe könnte ihn noch verraten. Doch Kinder lieben es, wenn Essen lustig ist, und du kannst ihnen ja erzählen, dass kleine grüne Monster die Suppe mit gerührt hätten und dann etwas von der Farbe einfach im Essen gelandet ist. Glaub mir, sie werden die Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Käse mit großem Vergnügen löffeln.

Und was passt perfekt zur Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Käse? Natürlich eine knusprige Begleitung! Frisch aufgebackenes Baguette oder eine Scheibe kräftiges Bauernbrot sind die Klassiker und ideal, um auch wirklich nichts von der cremigen Suppe übrig zu lassen – Löffel ist hier optional, dippen macht mehr Spaß! Für den extra Crunch sorgen selbstgemachte Croûtons, die du mit etwas Knoblauch in der Pfanne anrösten kannst. Auch eine Handvoll geröstete Kürbiskerne oder ein Klecks Crème fraîche als Topping geben der Suppe nochmal das gewisse Etwas. Hauptsache, es wird lecker und gemütlich.

Kurz gesagt: Die Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Käse ist das perfekte Essen, das immer und allen schmeckt. Plus: Du sparst dir Diskussionen mit den Kids. Ein echter Allrounder!

Jetzt geht die Suppenzeit wieder los! Gerade an kalten, stürmischen Tagen gibt es doch kaum etwas besseres als einen Teller heiße, dampfende Suppe, der so richtig schön von innen wärmt. Zu unseren aktuellen Lieblingen zählen diese Kürbissuppe mit Chorizo und eine cremige Haselnuss-Suppe. Passend zum bevorstehenden Oktoberfest servieren wir außerdem eine deftige Käse-Bier-Suppe.

Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Käse Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kartoffeln

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

250 g Brokkoli

1 EL Butter

1 l Gemüsebrühe

100 g Cheddar

50 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss Zubereitung Schäle die Kartoffeln und würfle sie fein.

Ziehe die Zwiebel und die Knoblauchzehen ab und hacke beides klein.

Teile den Brokkoli in Röschen, wasche ihn und lass ihn abtropfen.

Erhitze die Butter in einem großen Topf und schwitze darin die Zwiebeln und den Knoblauch an.

Gib die Kartoffeln und den Brokkoli dazu, dünste alles kurz an und lösche es mit Gemüsebrühe ab.

Bringe die Suppe zum Kochen und lass sie etwa 20 Minuten köcheln.

Reibe in der Zwischenzeit den Cheddar.

Püriere die Suppe anschließend mit einem Pürierstab 🛒 fein.

Rühre die Sahne und den geriebenen Käse unter.

Schmecke die Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab.

