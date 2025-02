Würziger Brokkoli-Kräuter-Aufstrich: grüner Gaumenschmaus fürs Brot

Vergiss langweilige Brotaufstriche! Hier kommt eine frische, grüne Alternative, die nicht nur super schmeckt, sondern auch unglaublich gesund ist. Brokkoli, feine Kräuter, ein bisschen Zitronensaft – und zack, hast du einen Aufstrich, der jedes Avocado-Toast in den Schatten stellt. Schnell gemacht, vielseitig einsetzbar und einfach nur lecker.

Kräuterliebe pur: Rezept für Brokkoli-Kräuter-Aufstrich

Bring zuerst Wasser mit Salz in einem Topf zum Kochen. Danach teilst du den Brokkoli in Röschen. Den Strunk verwenden wir in diesem Rezept auch: Schäle und schneide ihn in kleine Würfel. Danach kommt der Brokkoli ins kochende Wasser und muss für zwei bis drei Minuten garen. Anschließend gießt du ihn in ein Sieb und schreckst ihn mit eiskaltem Wasser ab. So behält er seine Farbe und gart nicht weiter.

Während du den Brokkoli abtropfen lässt, kannst du die Schalotte schälen und fein hacken. Danach erhitzt du etwas Öl in einer Pfanne und dünstest die Schalotten darin kurz glasig an, bevor du die Cashewkerne dazugibst und alles gemeinsam nochmal einige Minuten anröstest. Nimm die Pfanne danach vom Herd und lass alles abkühlen. Hacke in der Zwischenzeit die Petersilie, den Dill sowie den Schnittlauch fein. Die Kresse kannst du einfach mit einer Schere vom Beet schneiden. Nun gibst du das restliche Öl zusammen mit dem Brokkoli, den Schalotten sowie Cashews und der Petersilie und dem Dill in den Mixer und pürierst alles fein.

Der Brokkoli-Kräuter-Aufstrich ist jetzt fast fertig. Zuletzt rührst du noch den Schnittlauch und die Kresse unter und schmeckst mit Salz und Pfeffer ab. Dann kannst du den fertigen Aufstrich in wiederverschießbare Gläser abfüllen und gleich eine Portion davon auf einer Scheibe knusprigem Brot genießen. Im Kühlschrank kannst du den Aufstrich übrigens bis zu zwei Wochen aufbewahren. Lass es dir schmecken!

