Cremiger Auflauf mit Panko-Kruste: Was will man mehr?

Gemüsegerichte sind dir oft zu langweilig? Wenn du das denkst, hat du noch nie unseren Brokkoli-Mandel-Auflauf probiert. Der hat alles, was du dir von einem leckeren Gericht wünschst: cremige Füllung, sahnige Soße, knusprige Kruste, was will man mehr? Dieses einfache Rezept wird es sicher auf die Liste deiner Favoriten schaffen!

So machst du das beste Brokkoli-Mandel-Gratin

Wenn du „Gratin“ hörst, denkst du vermutlich als erstes an den Klassiker mit Kartoffeln und reichlich Käse. Doch unser Brokkoli-Mandel-Gratin ist etwas anders. Es kombiniert alles, was wir an einem Gratin lieben – cremige Füllung, gemütliches Feeling und natürlich ordentlich Sahne und Käse – mit Gemüse und einer Knusperhaube aus Panko und Mandeln. Diese sorgt nicht nur für ordentlich Crunch, sondern bringt auch Röstaromen ins Spiel, die bekanntlich alles besser machen.

Die Zubereitung ist viel einfacher, als du vielleicht denkst. Teile den Brokkoli in Röschen und schneide den Strunk klein, denn den kannst du geschält mitessen. Blanchiere das Gemüse dann in kochendem Salzwasser, bis es leuchtend grün wird, aber noch knackig ist. So bliebt die Farbe auch beim Backen erhalten. Vermische die Röschen mit einer Soße aus Sahne, Milch, Knoblauch, Muskatnuss, Salz und Pfeffer – etwas Käse darf auch mitspielen – und schichte alles in einer Auflaufform.

Doch auch der beste Auflauf kann durch ein kleines Extra noch leckerer werden. Hier ist dieses kleine Extra die köstliche Mandel-Panko-Kruste. Vermische dafür einfach gehackte Mandeln mit Panko-Paniermehl, etwas Parmesan und Kräutern, wenn du magst, und streue alles über den Auflauf. Ab in den Ofen und kurz darauf duftet die ganze Wohnung verführerisch lecker.

Mit seiner Mischung aus sahniger Füllung und knuspriger Kruste zeigt das Brokkoli-Mandel-Gratin, wie unkompliziert moderne Gemüseküche sein kann. Auch als Meal Prep ist dieses Rezept hervorragend geeignet – und du hast etwas, worauf du dich im Büro freuen kannst.

Brokkoli-Mandel-Gratin Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 600 g Brokkoli

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

2 EL Mehl

100 ml Milch

200 ml Sahne

100 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Emmentaler

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss Für die Kruste: 50 g Panko gibt es hier 🛒

40 g gehackte Mandeln

30 g Parmesan frisch gerieben

1 EL Olivenöl

1 TL Thymian frisch Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Teile den Brokkoli in Röschen und schäle den Strunk. Schneide ihn klein. Blanchiere den Brokkoli 3 Minuten in kochendem Salzwasser, gieße ihn ab und schrecke ihn mit kaltem Wasser ab. Schäle Zwiebel und Knoblauch, hacke sie fein und dünste sie in einem Topf mit etwas Butter glasig. Rühre Mehl ein, lass es kurz farblos anschwitzen und gieße dann Milch und Sahne unter Rühren an. Lass die Soße aufkochen, bis sie eindickt. Rühre den Käse ein und würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Vermische den Brokkoli mit der Soße und fülle alles in eine gefettete Auflaufform. Mische Panko, Mandeln, Parmesan und Olivenöl, verteile die Mischung gleichmäßig auf dem Auflauf. Backe das Gratin ca. 25-30 Minuten, bis die Kruste goldbraun und knusprig ist.

