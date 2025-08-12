Brokkoli-Nuggets mit Käse schmecken als Beilage oder Snack

Gemüsemuffel aufgepasst! Unsere Brokkoli-Nuggets sind die perfekte Idee, wie du auf kreative und leckere Weise mehr Gemüse in deine Mahlzeiten integrieren kannst. Die kleinen Häppchen begeistern bei uns regelmäßig Groß wie Klein – und alle, die Brokkoli nicht so gerne essen.

Brokkoli-Nuggets mit Haferflocken und Käse

Die Zubereitung der herzhaften Nuggets ist kinderleicht. Frischer Brokkoli wird erst blanchiert, dann fein gehackt und mit einer Mischung aus Haferflocken, Zwiebeln, Knoblauch, Eiern und Streukäse kombiniert. Dieser Mix sorgt nicht nur für eine herrlich knusprige Textur, sondern verleiht den Nuggets auch eine besondere umami Geschmacksnote.

Was die Brokkoli-Nuggets so besonders macht? Die Tatsache, dass sie im Ofen gebacken werden, anstatt frittiert zu werden. Dadurch behalten die Brokkoli-Nuggets ihre Nährstoffe, während sie gleichzeitig eine goldbraune Knusprigkeit entwickeln.

Die kleinen Happen eignen sich perfekt als gesunder Snack, Beilage zum Hauptgericht oder sogar als vegetarisches Hauptgericht mit Kartoffelbrei und Salat. Übrig gebliebene Nuggets kannst du am nächsten Tag auch perfekt als Snack für zwischendurch mitnehmen oder auf Vorrat als gesundes Meal-Prep vorbereiten. Dazu gesellen sich dann am liebsten noch selbstgemachte Käse-Blumenkohl-Nuggets oder Chicken-Nuggets mit Käsefüllung.

Unsere Brokkoli-Nuggets sind nicht nur reich an Ballaststoffen und Vitaminen, sondern bieten auch eine leckere Alternative zu traditionellen Nuggets. Durch die Haferflocken sind sie außerdem super sättigend. Probiere die kleinen Häppchen unbedingt aus!

Brokkoli-Nuggets Vanessa 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Brokkoli

Salz

100 g Haferflocken

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

80 g Streukäse

2 Eier

Pfeffer

Muskatnuss Zubereitung Bringe einen Topf mit Wasser zum Kochen. Wasche in der Zwischenzeit den Brokkoli, trenne die Röschen ab und schneide den Strunk klein. Gib den zerkleinerten Brokkoli in das kochende Wasser, füge etwas Salz hinzu und lasse ihn 3 Minuten kochen. Nimm den Brokkoli aus dem Wasser und lass ihn kurz abkühlen.

Hacke den Brokkoli sehr fein, alternativ kannst du ihn in einem Mixer zerkleinern. Gib die Haferflocken in einen Mixer oder Multizerkleinerer und zerkleinere sie grob. Sie müssen nicht komplett fein gemahlen sein, ein Teil der Haferflocken kann ganz bleiben. Das verleiht den Nuggets mehr Biss.

Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Presse den Knoblauch.

Gib alle Zutaten in eine Schüssel und verknete sie gut miteinander. Falls die Masse zu trocken ist, füge ein weiteres Ei oder etwas Wasser hinzu. Würze alles gut mit Salz und Pfeffer. Lass die Mischung 10 Minuten ruhen, damit die Haferflocken quellen können.

Heize den Backofen auf 200 °C vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Forme Nuggets aus dem Teig und lege sie auf das Backblech. Backe die Brokkoli-Nuggets 25 Minuten, bis sie knusprig werden. Wende sie gelegentlich während des Backens.

