Brokkolisalat mit Feta und Pesto schmeckt nicht nur als Grillbeilage gut

Heute teile ich ein Rezept mit dir, das letztes Jahr meine Sicht auf Salate verändert hat. Ich übertreibe nicht! Die Zutaten erscheinen einfach und vielleicht denkst du nicht, dass dieser Brokkolisalat mit Feta und Pesto etwas Besonderes ist, aber lass mich dir verraten: Du wirst das Gemüse mit anderen Augen sehen.

So machst du Brokkolisalat mit Feta und Pesto

Letztes Jahr Spätsommer war ich in Stockholm. Dort gibt es ein wunderbares Restaurant, das mittags und abends ein vegetarisches Buffet anbietet. Auf der Terrasse schaut man über den Hafen, kann sich richtig in der Aussicht verlieren und wird nebenbei auch noch mit köstlichen Speisen verwöhnt. Ich probierte mich ein wenig durch die Köstlichkeiten durch und hatte schnell einen klaren Favoriten: diesen Brokkolisalat mit Feta und Pesto.

Ich liebe Brokkoli und besonders gern mag ich Brokkoli als Salat. Doch die Kombination aus lauwarmen Röschen, Pesto, Feta und nussigen Babyspinatblättern war mir so vorher noch nie in den Sinn gekommen. Ich habe in dem Restaurant bestimmt einen ganzen Teller nur davon gegessen. Seitdem habe ich den Brokkolisalat mit Feta und Pesto häufig nachgebaut und fühle mich immer wieder in dieses wunderbare Restaurant mit der herrlichen Aussicht zurückversetzt.

Neben dem großartigen Geschmack tut dir dieser Salat übrigens auch gesundheitlich etwas Gutes. Brokkoli ist nämlich ein richtiges Superfood, das gerade jetzt, wo es Saison hat, besonders nährstoffreich ist. So decken 65 Gramm Brokkoli bereits den Tagesbedarf an Vitamin C und die doppelte Tagesration Vitamin K. Dein Immunsystem sowie deine Knochen und Blutgerinnung werden damit wunderbar unterstützt. Noch dazu enthält das Kreuzblütengewächs ein Senföl, das entzündungshemmend wirken soll und angeblich sogar vor Krebs schützt. Mehr Brokkoli, bitte!

Besonders in Form dieses Brokkolisalates mit Feta und Pesto. Denn der schmeckt so vorzüglich, dass du nicht genug davon bekommen wirst. Glaub mir und bereite ihn sofort zu! Und wenn du danach immer noch Lust auf das leckere Gemüse hast, folgt am besten sofort ein Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf oder ein Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat. Auch für Fans von Käse haben wir das richtige Rezept: Brokkoli-Käse-Suppe!