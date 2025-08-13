Perfekt für ein Picknick: Dieser Brombeer-Joghurt-Kuchen ist in 15 Minuten vorbereitet

Im August gibt es endlich wieder Brombeeren. Was bietet dich da mehr an, als die dunklen Beeren in einem Kuchen elegant in Szene zu setzen? Kuchen geht schließlich immer und mit dem richtigen Rezept dauert die Zubereitung auch nicht lang. Du fragst dich, welcher Kuchen das sein kann? Wir verraten es dir: ein Brombeer-Joghurt-Kuchen!

Schnelles Rezept für Brombeer-Joghurt-Kuchen

Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende. Höchste Zeit also, sich darüber Gedanken zu machen, welchen Kuchen du als nächstes backen kannst, damit du an den beiden freien Tag nicht plötzlich ohne dastehen musst. Wir haben da einen Vorschlag: Brombeer-Joghurt-Kuchen! Der Kuchen begeistert mit einem lockeren Teig und ganz viel Geschmack.

Schnapp die Rührschüssel, Kastenform und Mixer und lege los. Die Basis ist ein einfacher und schneller Kastenkuchen aus einem Rührteig. Dafür schlägst du weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und einer Prise Salz schaumig auf. Hebe nach und nach die Eier unter und mische den Joghurt dazu. Danach kommen noch das Mehl und das Backpulver hinzu. Verrühre die Zutaten zügig zu einem glatten Teig.

Fehlt noch das Highlight: die Brombeeren. Die Beeren gibt es von August bis Oktober erntefrisch zu kaufen. Schnapp dir die ersten Exemplare und hebe sie vorsichtig unter den Teig. Du kannst sie entweder als ganze Früchte in den Teig geben oder sie kleiner schneiden. Das bleibt ganz dir überlassen. Lass aber ein paar übrig und verwende sie später, um deinen fertigen Kuchen zu dekorieren.

Fülle den fertigen Teig in eine gut gefettete Kastenform und backe den Kuchen für 60 Minuten auf mittlerer Schiene. Wird er währenddessen oben zu dunkel, kannst du ihn mit Alufolie abdecken.

Unser Brombeer-Joghurt-Kuchen ist perfekt für einen gemütlichen Nachmittag im Garten, auf der Terrasse sowie am See, denn dank der praktischen Form lässt er sich leicht transportieren. Zudem schmeckt er wunderbar frisch und nach Sommer. Was will man mehr?

