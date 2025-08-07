Brombeer-Liebe im Tarte-Format – einfach unwiderstehlich

Die Beerenzeit ist nach wie vor in vollem Gang! Nach den leuchtend roten Erd- und Himbeeren strahlt nun die Brombeere in den schönsten Blau- und Lilatönen und gibt alles. Daher zaubern wir heute eine Brombeer-Mousse-Tarte. Ein wunderbares Dessert, das mit seiner fruchtigen Frische und seiner cremigen Textur einfach begeistert. Der zarte Mürbeteigboden überrascht mit Amarettini-Keksen, die besonders gut mit der leicht säuerlichen Brombeer-Mousse harmonieren. Hier gibt’s das Rezept!

Fruchtiger Hit: Brombeer-Mousse-Tarte

Los geht es mit dem Mürbeteigboden mit Amarettini. Die zerbröselten Kekse verleihen dem Teig eine feine Mandelnote und machen den Boden besonders. Er ist knusprig, mürbe und bringt eine angenehme Süße mit, ohne dabei übertrieben aufdringlich zu sein. Wie fast alle Mürbeteige muss auch dieser 30 Minuten im Kühlschrank ruhen und wird dann für gute 20 Minuten blind gebacken.

Das Herzstück dieser Brombeer-Mousse-Tarte ist natürlich die Mousse. Sie ist so luftig, dass sie vermutlich auf einer Wolke geschlagen wurde. Das Brombeerpüree erhält durch die Zugabe von Zucker und gemahlener Vanille ebenfalls eine feine Note. Damit die Füllung schön fest wird, wird Agar-Agar verwendet.

Nachdem die Brombeermasse passiert wurde, um die kleinen Kernchen zu entfernen, wird sie mit Joghurt, Orangenabrieb und frisch gepresstem Orangensaft verfeinert. Die Orange bringt eine angenehme Frische und einen Hauch Zitrusaroma in die Creme. Zum Schluss wird geschlagene Sahne untergehoben, die der Mousse ihre luftige Konsistenz verleiht.

Nach der Ruhezeit im Kühlschrank zeigt die Brombeer-Mousse-Tarte ihre wahre Schönheit. Mit einer Schicht aus Brombeer-Mousse gekrönt und liebevoll dekoriert mit frischen Früchten wird sie zum Hingucker auf jeder Kaffeetafel. Die hübschen Farben der Beeren und die feine Dekoration machen sie so besonders.

Dieses Rezept eignet sich hervorragend für besondere Anlässe oder um deine Gäste einfach mal zu verwöhnen. Die leichte Säure der Brombeeren, die fruchtig-cremige Füllung und der knusprige Keksboden, mit der Brombeer-Mousse-Tarte servierst du ein echtes Sommerhighlight. Nimm dir die Zeit, diese Tarte zu backen – sie wird garantiert ein Hit!

Brombeer-Mousse-Tarte Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 35 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (20 cm Durchmesser, z.B. diese hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 50 g Amarettini gemahlen, online z.B. hier 🛒

55 g Butter

1 Eigelb

75 g Dinkelmehl Type 630

1 EL Wasser Für die Füllung: 300 g Brombeeren

60 g Zucker

1 TL Vanille gemahlen

3 g Agar-Agar

1 Bio-Orange Abrieb und Saft

100 g Joghurt

100 g Schlagsahne Außerdem: 150 g Brombeeren

Blaubeeren, Blüten optional Zubereitung Zermahle zuerst die Amarettini zu feinem Pulver.

Gib sie dann zusammen mit der kalten Butter in Stückchen, dem Eigelb, dem Dinkelmehl und dem Wasser in eine Schüssel. Knete alles rasch zu einem glatten Teig. Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lasse ihn für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Fette in der Zwischenzeit eine 20er-Springform ein und heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Teig nach der Ruhezeit auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Springform. Drücke den Rand gut fest. Steche den Boden mit einer Gabel ein paar Mal ein, damit er beim Backen keine Blasen wirft. Backe den Mürbeteig für 20 Minuten vor, bis er eine goldene Farbe bekommt. Lass ihn danach vollständig auskühlen.

Während der Boden backt, gib die Brombeeren für die Füllung zusammen mit dem Zucker, der gemahlenen Vanille und dem Agar-Agar in einen kleinen Topf. Koche alles kurz auf und lasse die Masse dann weitere 5 Minuten köcheln. Püriere die Mischung anschließend fein und passiere sie durch ein Sieb, um die Kerne zu entfernen. Stell die Masse zum Abkühlen beiseite.

Reibe die Schale der Orange fein ab und presse den Saft aus. Rühre 2 EL Orangensaft sowie 1 TL Orangenabrieb zusammen mit dem Joghurt unter die abgekühlte Brombeermasse. Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Creme.

Verteile die Brombeer-Mousse gleichmäßig auf dem ausgekühlten Tarteboden und stelle die Tarte für 2,5 Stunden in den Kühlschrank, damit die Creme fest werden kann.

Dekoriere deine Brombeer-Mousse-Tarte zum Schluss mit frischen Brombeeren. Du kannst auch Blaubeeren oder essbare Blüten dazugeben. Vor dem Servieren sollte die Tarte etwa 15 Minuten bei Zimmertemperatur stehen, damit sie ihr volles Aroma entfalten kann.

